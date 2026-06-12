Torrent inaugura la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana: el nuevo hogar para las Fallas y Moros y Cristianos

Torrent ha vivido en la tarde de este jueves una jornada histórica para las fiestas de la capital de l'Horta Sud con la inauguración oficial de la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana, el nuevo espacio municipal destinado a albergar la actividad de la Junta Local Fallera y la Federación de Moros y Cristianos de Torrent. Se trata de un proyecto largamente esperado por ambos colectivos y que supone un importante impulso al tejido festivo y asociativo de la ciudad.

La nueva Casa de la Festa i la Participació Ciutadana está ubicada en la segunda planta del edificio Círculo Católico, en la Avinguda al Vedat, y cuenta con cerca de 400 metros cuadrados de superficie útil, concebidos específicamente para la actividad festiva y asociativa.

Espacios para reuniones y zonas de trabajo

La sede dispone de espacios propios para la Junta Local Fallera, la Federación de Moros y Cristianos y la Comisión de Estudios Falleros, además de salas de reuniones, zonas de trabajo y espacios auxiliares que permitirán mejorar la coordinación, la planificación y el desarrollo de actividades durante todo el año.

Torrent inaugura la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana. / A. T. / LEV

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por la concejala de Participación Ciudadana, Ana Penella; el concejal de Cultura y Fallas y presidente de la Junta Local Fallera, Aitor Sánchez; la concejala de Fiestas, Mª Ángeles Lerma; miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal; las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a sus Cortes de Honor; representantes de la Junta Local Fallera y de la Federación de Moros y Cristianos, encabezada por su presidente, Xavi Santamaría; así como por los máximos representantes de la fiesta mora y cristiana de este ejercicio: Benjamín Sancho, Capitán Moro; Inmaculada Vallejo, Capitana Cristiana; Amparo Planells, Alférez Mora; y María Ros, Alférez Cristiana, además de numerosos falleros, festeros, vecinos y vecinas.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó el carácter "simbólico y trascendental" de esta inauguración para la ciudad. “Hoy no inauguramos únicamente unas instalaciones; inauguramos un nuevo hogar para dos de las grandes familias festivas de Torrent”, afirmó, subrayando que la nueva sede responde a una "reivindicación histórica" de ambas entidades y refleja el compromiso municipal con la cultura, las tradiciones y la participación ciudadana.

Referentes sociales

Folgado recordó que tanto la Junta Local Fallera como la Federación de Moros y Cristianos son referentes sociales y culturales para Torrent y destacó que este nuevo espacio permitirá desarrollar su labor en mejores condiciones. “Sois fiesta, sois cultura, sois quienes dais actividad y vida a la ciudad de Torrent”, señaló ante los asistentes.

Torrent inaugura la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana. / A. T. / LEV

La alcaldesa destacó que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las entidades “un espacio más amplio, más grande y más digno”, desde el que poder trabajar, recibir a representantes de otros municipios y seguir proyectando la imagen de Torrent. “Torrent ha puesto en funcionamiento este espacio para que sea adecuado y útil para todos”, afirmó.

Entrega de llaves a los representantes de la fiesta

Uno de los momentos más emotivos del acto llegó al finalizar la intervención de la alcaldesa con la entrega simbólica de las llaves de la nueva sede. Folgado hizo entrega de las llaves a las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, y al presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, Xavi Santamaría, simbolizando así el inicio de una nueva etapa para las dos grandes expresiones festivas de la ciudad.

Torrent inaugura la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana. / A. T. / LEV

"Aquí tenéis vuestra casa. Aquí tenéis el lugar donde encontraros. Aquí tenéis el lugar desde el que vais a hacer posible que todos los torrentinos podamos disfrutar de la cultura, la tradición, la fiesta y la convivencia que ofrecéis durante todo el año", expresó la alcaldesa durante el acto.

Apuesta por el asociacionismo

La alcaldesa destacó que la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana nace para "convertirse en un punto de encuentro permanente" para quienes hacen posible la vida festiva de Torrent y para seguir fortaleciendo unas tradiciones que forman parte de la esencia de la ciudad. Con esta inauguración, Torrent da un paso más en su apuesta por el asociacionismo, la participación ciudadana y el apoyo a las entidades que, con su trabajo diario, mantienen vivas las señas de identidad del municipio.