Fiestas
Torrent inaugura la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana: el nuevo hogar para las Fallas y Moros y Cristianos
La alcaldesa Amparo Folgado presidió la inauguración del nuevo espacio de 400 metros cuadrados para las familias falleras y de Moros y Cristianos de Torrent
Entrega las llaves del nuevo espacio a las Falleras Mayores de Torrent y al presidente de la Federación de Moros y Cristianos
Torrent ha vivido en la tarde de este jueves una jornada histórica para las fiestas de la capital de l'Horta Sud con la inauguración oficial de la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana, el nuevo espacio municipal destinado a albergar la actividad de la Junta Local Fallera y la Federación de Moros y Cristianos de Torrent. Se trata de un proyecto largamente esperado por ambos colectivos y que supone un importante impulso al tejido festivo y asociativo de la ciudad.
La nueva Casa de la Festa i la Participació Ciutadana está ubicada en la segunda planta del edificio Círculo Católico, en la Avinguda al Vedat, y cuenta con cerca de 400 metros cuadrados de superficie útil, concebidos específicamente para la actividad festiva y asociativa.
Espacios para reuniones y zonas de trabajo
La sede dispone de espacios propios para la Junta Local Fallera, la Federación de Moros y Cristianos y la Comisión de Estudios Falleros, además de salas de reuniones, zonas de trabajo y espacios auxiliares que permitirán mejorar la coordinación, la planificación y el desarrollo de actividades durante todo el año.
El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por la concejala de Participación Ciudadana, Ana Penella; el concejal de Cultura y Fallas y presidente de la Junta Local Fallera, Aitor Sánchez; la concejala de Fiestas, Mª Ángeles Lerma; miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal; las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a sus Cortes de Honor; representantes de la Junta Local Fallera y de la Federación de Moros y Cristianos, encabezada por su presidente, Xavi Santamaría; así como por los máximos representantes de la fiesta mora y cristiana de este ejercicio: Benjamín Sancho, Capitán Moro; Inmaculada Vallejo, Capitana Cristiana; Amparo Planells, Alférez Mora; y María Ros, Alférez Cristiana, además de numerosos falleros, festeros, vecinos y vecinas.
Durante su intervención, la alcaldesa destacó el carácter "simbólico y trascendental" de esta inauguración para la ciudad. “Hoy no inauguramos únicamente unas instalaciones; inauguramos un nuevo hogar para dos de las grandes familias festivas de Torrent”, afirmó, subrayando que la nueva sede responde a una "reivindicación histórica" de ambas entidades y refleja el compromiso municipal con la cultura, las tradiciones y la participación ciudadana.
Referentes sociales
Folgado recordó que tanto la Junta Local Fallera como la Federación de Moros y Cristianos son referentes sociales y culturales para Torrent y destacó que este nuevo espacio permitirá desarrollar su labor en mejores condiciones. “Sois fiesta, sois cultura, sois quienes dais actividad y vida a la ciudad de Torrent”, señaló ante los asistentes.
La alcaldesa destacó que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las entidades “un espacio más amplio, más grande y más digno”, desde el que poder trabajar, recibir a representantes de otros municipios y seguir proyectando la imagen de Torrent. “Torrent ha puesto en funcionamiento este espacio para que sea adecuado y útil para todos”, afirmó.
Entrega de llaves a los representantes de la fiesta
Uno de los momentos más emotivos del acto llegó al finalizar la intervención de la alcaldesa con la entrega simbólica de las llaves de la nueva sede. Folgado hizo entrega de las llaves a las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, y al presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, Xavi Santamaría, simbolizando así el inicio de una nueva etapa para las dos grandes expresiones festivas de la ciudad.
"Aquí tenéis vuestra casa. Aquí tenéis el lugar donde encontraros. Aquí tenéis el lugar desde el que vais a hacer posible que todos los torrentinos podamos disfrutar de la cultura, la tradición, la fiesta y la convivencia que ofrecéis durante todo el año", expresó la alcaldesa durante el acto.
Apuesta por el asociacionismo
La alcaldesa destacó que la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana nace para "convertirse en un punto de encuentro permanente" para quienes hacen posible la vida festiva de Torrent y para seguir fortaleciendo unas tradiciones que forman parte de la esencia de la ciudad. Con esta inauguración, Torrent da un paso más en su apuesta por el asociacionismo, la participación ciudadana y el apoyo a las entidades que, con su trabajo diario, mantienen vivas las señas de identidad del municipio.
Torrent presenta el cartel anunciador de las Fiestas Patronales 2026
Torrent presentó ayer el cartel oficial de las Fiestas Patronales 2026, una obra del diseñador torrentino Adri Herreros que se convierte desde este jueves en la imagen anunciadora de unas celebraciones que volverán a llenar las calles de tradición, cultura, música, convivencia y participación ciudadana.
La presentación tuvo lugar en el acto inaugural de la nueva Casa de la Festa i la Participació Ciutadana, donde la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, cedió el protagonismo a la concejala de Fiestas, Mª Ángeles Lerma, para dar a conocer la imagen que acompañará la promoción de las fiestas durante los próximos meses. El acto contó con la presencia del propio autor del cartel, representantes de las entidades festivas de la ciudad, miembros de la corporación municipal y numerosos vecinos.
La propuesta gráfica apuesta por una imagen moderna, directa y fácilmente reconocible, construida a partir de la palabra “FESTES”, el nombre de Torrent y el año 2026, que se convierten en la estructura principal del diseño. Sobre esta composición aparecen representados algunos de los elementos más significativos de las Fiestas Patronales de Torrent, configurando una obra que resume visualmente la identidad festiva de la ciudad.
El autor del cartel explicó que “he querido crear una imagen que representara todo aquello que hace especiales las Fiestas Patronales de Torrent. Un cartel en el que cualquier torrentino pueda reconocerse y encontrar alguno de los elementos que forman parte de sus recuerdos, de sus tradiciones y de su manera de vivir la fiesta. Mi intención era transmitir que las fiestas son patrimonio de todos y que en ellas conviven historia, cultura, emoción y sentimiento de ciudad”.
Una imagen que representa la esencia de Torrent
l cartel integra algunos de los símbolos más reconocibles de las fiestas torrentinas, como los Moros y Cristianos, la música, los espectáculos, los Santos Patronos Abdón y Senén, la Torre, los fuegos artificiales y la participación familiar e intergeneracional.
La composición transmite un mensaje claro: las Fiestas Patronales son una celebración colectiva en la que conviven tradición, patrimonio, cultura, convivencia y participación ciudadana. Cada elemento representado aporta una parte de la identidad festiva de Torrent y, en conjunto, construyen una imagen que refleja la diversidad y riqueza de la programación que cada año vive la ciudad.
Los Moros y Cristianos aparecen como uno de los grandes referentes visuales y culturales de las fiestas, mientras que la presencia de músicos recuerda el papel fundamental que desempeña la música en la vida festiva torrentina. Junto a ellos, los Santos Abdón y Senén simbolizan el origen y la dimensión patronal de las celebraciones, mientras que la Torre reafirma el vínculo del cartel con la historia y el patrimonio local.
También destacan elementos que representan la participación ciudadana y la dimensión familiar de las fiestas, reflejando una celebración abierta a todas las generaciones y concebida para ser compartida por vecinos y visitantes.
Modernidad y tradición en una misma propuesta
El diseño combina una tipografía contemporánea y de gran fuerza visual con ilustraciones de trazo cercano y reconocible, logrando un equilibrio entre modernidad y tradición.
La elección cromática contribuye igualmente a reforzar el mensaje del cartel. Los tonos cálidos evocan la energía, la alegría y el ambiente festivo propio del verano torrentino, mientras que la composición transmite cercanía, dinamismo y sentido de pertenencia.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó que el cartel “resume en una sola imagen todo aquello que hace únicas nuestras Fiestas Patronales: nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros patronos, nuestras entidades festivas y, sobre todo, las personas que cada año llenan las calles de vida y convierten a Torrent en una ciudad orgullosa de sus raíces”.
Por su parte, la concejala de Fiestas, Mª Ángeles Lerma, agradeció el trabajo realizado por Adri Herreros y señaló que “el cartel representa perfectamente el carácter abierto, participativo y diverso de nuestras fiestas, poniendo en valor todo aquello que las convierte en una de las celebraciones más importantes de la ciudad”.
Lerma adelantó además que el Ayuntamiento ultima ya los preparativos de las Fiestas Patronales 2026 y anunció que en las próximas semanas se presentará la programación oficial, una propuesta amplia, intensa y pensada para todos los públicos que volverá a convertir a Torrent en el gran punto de encuentro festivo de la comarca durante el mes de julio.
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