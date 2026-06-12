Vecinos de La Pobla de Farnals reclaman medidas urgentes contra mosquitos y palomas

Cuando llega el calor, las quejas por la presencia de mosquitos se disparan, especialmente en las zonas de playa, y si a esto se le suma la presencia excesiva de palomas, la situación se complica. Esto es lo que ha pasado, un año más, en la costa de La Pobla de Farnals, donde los vecinos aseguran sentirse cercados por estos insectos y aves, y reclaman al ayuntamiento acciones para revertir esta tesitura, que es la misma que se vive en municipios cercanos y junto al mar.

Excrementos de paloma

Las palomas son un problema en los núcleos de viviendas de esta zona de La Pobla y el sector hostelero ya ha alzado su voz porque “molestan” a los clientes. En los edificios ocupan balcones y terrazas, ensucian con sus excrementos escaleras y zonas de tránsito de personas y animales, y los residentes tienen que inventarse remedios caseros, como la instalación de redes, para evitar que defequen en sus fachadas, causando problemas de salubridad.

Mosquitos

Los que disfrutan del verano frente al mar también piden más acciones contra los mosquitos. Una iniciativa ciudadana ya lleva más de 700 firmas recogidas reclamando al ayuntamiento que aumente los recursos para luchar contra las plagas.

Los vecinos denuncian que “sufrimos una situación absolutamente insostenible: una plaga creciente de mosquitos y cucarachas que afecta gravemente a nuestra calidad de vida, nuestra salud y nuestro bienestar”.

Según apuntan, esta “enorme preocupación” se comunicó al alcalde, Enric Palanca, en una reunión reciente en la cual reclamaron medidas urgentes y eficaces de control de plagas, ya que consideran que los recursos, que ascienden a 10.800 euros anuales para el control de plagas, son “insuficientes”.

Los firmantes reclaman un aumento inmediato del presupuesto hasta, al menos, 10 euros por vecino al año y un plan integral, transparente, público y evaluable de control de mosquitos y cucarachas. Además, añaden la supervisión independiente de las empresas contratadas y la información periódica y accesible sobre las actuaciones realizadas y sus resultados, junto con medidas preventivas reales y continuadas.

Refuerzo de tratamientos

Preguntado por estos problemas, Palanca, asegura que son “endémicos” de la costa y que se repiten todos los años. “Somos un municipio rodeado de huerta y marjales que no pertenecen a nuestro término”, advierte y recuerda que se realizan tratamientos durante todo el año contra las plagas. No obstante, el ayuntamiento ha reforzado su lucha contra los mosquitos en estas últimas semanas con fumigaciones aéreas con larvicidas para evitar su proliferación y, además, se han limpiado solares.

Palanca quita hierro al asunto y deja claro que “no existe ninguna alerta sanitaria” respecto a los mosquitos y en referencia a las quejas advierte de que “a veces, se confunde un servicio público con un servicio doméstico. Hay que repartir los recursos de manera equilibrada, no porque a alguien le moleste una cosa más o menos”.

Limitar la presencia de palomas

Respecto a la proliferación de las palomas, el alcalde y advierte de que están trabajando para solucionarlo. “Estamos en comunicación con la Sociedad de Colombicultura del municipio para explorar fórmulas de control que sean eficaces y respetuosas con los animales”, matiza.

En esta línea avanza que una posible actuación para limitar su presencia es la de “realizar capturas controladas sin causar daño y trasladar los ejemplares fuera del entorno urbano, evitando así su proliferación sin afectar al equilibrio del ecosistema”, porque los tratamientos de esterilización se ha demostrado que no son tan eficaces. Palanca recuerda que esta especie de ave no tiene depredadores naturales y cría muy rápido. Además, insiste en que “está prohibido proporcionarles comida, bajo sanción económica”, a pesar de “se sigue haciendo” y “esto no ayuda a limitar su presencia”.