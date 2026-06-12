Vicent Esteve, el lotero de La Pobla de Farnals que ha repartido un millón: "Es una felicidad, nuestra abuela nos ayudó desde el cielo"

La suerte ha sonreído este viernes a La Pobla de Farnals. El sorteo de Euromillones ha dejado un nuevo millonario en España gracias al código El Millón, cuyo boleto ganador ha sido validado en la administración número 1 de esta localidad de l'Horta, situada en la avenida País Valencià, número 59, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Al frente del establecimiento se encuentra Vicente Esteve, de 38 años, que todavía asimila la noticia con emoción: "Es una alegría muy grande. Somos un pueblo muy pequeño y es la primera vez que damos un premio tan grande", explica el lotero, consciente de la expectación que el premio ha despertado entre los vecinos. Años atrás sí que ha dado el tercero o el quinto premio de la Lotería de Navidad.

El ejemplo de su abuela

Por el momento, se desconoce la identidad del afortunado: "No sabemos quién es y seguramente no lo sabremos, pero seguro que es alguien del pueblo", señalan desde la administración, donde la noticia se ha recibido con una mezcla de orgullo y cierta incredulidad: "Estamos todavía asimilándolo".

El premio tiene, además, un fuerte componente familiar y emocional. La administración es un negocio familiar que ha pasado de padres a hijos y cuya tradición lotera inició Amparo Marqués Cortina, abuela de Vicente Esteve. Su fallecimiento, ocurrido las pasadas Navidades, hace que este premio tenga un significado especialmente profundo para la familia.

Con la voz entrecortada, Esteve reconoce que "las emociones están a flor de piel. Es una felicidad. Nuestra abuela nos ayudó desde el cielo", afirma, emocionado.

La administración número 1 de la Pobla de Farnals que ha repartido el premio. / Levante EMV

Otros premios

Aunque no se han registrado acertantes de primera categoría -cinco números y dos estrellas-, el sorteo sí ha repartido importantes premios en las categorías inferiores. En la segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos y una estrella, se han contabilizado tres boletos acertantes en toda Europa, premiados con 212.362,36 euros cada uno.

Dos de estos boletos han sido validados en España: uno en la administración número 1 de Palamós, en Girona, y otro en la administración número 2 de Astorga, en León.

Además, en la tercera categoría se han registrado 13 acertantes en Europa, de los cuales tres corresponden a boletos validados en España. Cada uno de ellos recibirá un premio de 11.453,67 euros.

Noticias relacionadas

Al no haber acertantes de primera categoría, el bote se incrementa de cara al próximo sorteo. De este modo, un único ganador de máxima categoría podría llevarse un premio de 26 millones de euros.