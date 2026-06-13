Los pueblos del Carraixet se preparan para una próxima dana

El día después de la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó l’Horta Sud, un escalofrío recorrió buena parte de l’Horta Nord. Qué hubiera ocurrido si el diluvio se hubiera producido unos kilómetros más al norte, sobre las sierras que alimentan la cuenca del barranco del Carraixet, que nace en Gátova, recoge aguas de la Calderona e inicia su camino por Marines, Olocau, Bétera, Moncada, Alfara del Patriarca, y toca diferentes términos hasta su desembocadura en Alboraia.

Para dar respuesta a esa inquietud, los municipios están implementando medidas de vigilancia, pero también de concienciación ciudadana. Alfara del Patriarca acoge este martes el taller “Conéixer el risc d’inundació a través del mapa”, organizado por el grupo de la Universitat de València Riumed, y liderado por la catedrática de Geografía Física Ana Camarasa, la mayor experta en el Poyo y el del Carraixet, dos barrancos gemelos. El objetivo es, a través de una jornada práctica y participativa, entender el “contexto y aprender herramientas útiles para la prevención y la autoprotección”.

Se trata de una formación que hasta ahora se estaba impartiendo en municipios de la cuenca del Poyo. Con un taller teórico y práctico, la actividad ayuda a identificar la cuenca del barranco, las zonas inundables y de especial peligro y cómo interpretar las fuentes oficiales.

Estación meteorológica instalada en el municipio, de la empresa Inforatge. / Levante-EMV

Si algo dejó claro la dana es que este tipo de catástrofes meteorológicas ya no son exclusivas de regiones tropicales, sino que son cada vez más frecuentes y fuertes en el Mediterráneo, un recordatorio de que hay que invertir más en prevención de riesgos.

Así lo ha entendido el alcalde de Alfara del Patriarca, Jaume Martínez: “Lo que pasó en la cuenca del barranco del Poyo podría haber sido la del Carraixet. Hay que invertir recursos en la prevención de la emergencia y en la actuación de la misma”.

Vigilancia meteorológica y sistema de megafonía

En realidad, esta no es la única iniciativa que ha puesto en marcha el ayuntamiento. Tras la dana de 2024 decidieron apostar por la formación y la información, con la creación de un nuevo centro meteorológico, actividades de formación climática a población escolar, o la instalación de un sistema de megafonía capaz de alertar a los vecinos en caso de necesidad, una medida que se encuentra en estudio en estos momentos. También se prevé la adquisición de un vehículo 4x4 o la actualización del Plan de inundaciones local, a través de una subvención de la Diputación de València.

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El alcalde de Alfara del Patriarca, Jaume Martínez. / V.PERAITA

Reto: coordinación entre los municipios de la cuenca

En cuanto a los retos de futuro, antes de que llegue la próxima temporada de lluvias, el regidor apela precisamente a un pensamiento y gestión de cuenca. “A nivel supramunicipal, el reto es la mejora de la coordinación con el resto de municipios de la cuenca, desde Gátova a Alboraia. A través del Consorci Pactem NORD (pacto por el empleo de l’Horta Nord) que engloba también a los municipios de Alboraia y Alfara, es desde donde parte también esta iniciativa. La principal lección que nos dio el 29-O es la necesaria coordinación entre administraciones, con especial énfasis en los muicipios, que somos quienes al final intervenimos más rápidamente ante cualquier acontecimiento. Es necesario bajar ese escalón administrativo y mejorar los recursos para trabajar en una mayor eficiencia de los recursos con los que trabajamos sea del servicio que sea (servicios sociales, Policía Local, etc.)”, concluye.