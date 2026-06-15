Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaContaminación l'AlbuferaProtestas educaciónTráfico ValènciaHuelga médicos ValènciaPantallas gigantes mundial ValenciaMaria José Catalá Congreso
instagramlinkedin

La Agrupación Musical Los Silos de Burjassot celebra su Festival de Fin de Curso

La Escola de Música de la Agrupación Musical Los Silos clausura el curso con actuaciones de sus alumnos y la presencia de autoridades locales, entre ellas el alcalde Rafa García

La Banda Juvenil saluda al público.

La Banda Juvenil saluda al público. / Vicent Ruiz Sancho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

El Auditorio de la Casa de Cultura de Burjassot albergó el domingo por la mañana el Festival de Fin de Curso que, con la colaboración del Ayuntamiento, anualmente ofrece la Escuela de Música de la Agrupación Musical Los Silos. Previamente a las actuaciones de las distintas secciones que conforman la entidad musical, la organización preparó una serie de talleres destinados a los más pequeños.

Los niños y las niñas del Aula de Música y Movimiento, bajo la dirección de la maestra Lidia Rodríguez, se encargaron de subir el telón.

Grupo de percusión

A continuación, a las órdenes de Marco Morales, ocupó el escenario el grupo de Ensemble de Percusión. Coronaron el festival los conciertos de la Prebanda, dirigida por Luis Lorente, y, con José Carlos Vidal al frente, la Banda Juvenil.

Noticias relacionadas y más

La actuación de la Prebanda.

La actuación de la Prebanda. / Vicent Ruiz Sancho

Junto con el director de la Escuela de Música de la Agrupación Musical Los Silos, Javier López Salón, presenció la matinal una representación municipal encabezada por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el concejal de Patrimonio, Javier Naharros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La València que pudo ser: nueve proyectos alternativos de Estación Central
  2. La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»
  3. La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
  4. Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto
  5. Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
  6. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  7. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  8. Figuraciones de nueve proyectos de Estación Central de València

La Agrupación Musical Los Silos de Burjassot celebra su Festival de Fin de Curso

La Agrupación Musical Los Silos de Burjassot celebra su Festival de Fin de Curso

Deniegan la libertad a un "peligroso" delincuente reincidente en prisión por un robo con violencia en Xàtiva

Deniegan la libertad a un "peligroso" delincuente reincidente en prisión por un robo con violencia en Xàtiva

Programa de la fiesta de los Niños de la Calle San Vicente para el 15 y 16 de junio

Programa de la fiesta de los Niños de la Calle San Vicente para el 15 y 16 de junio

Las falleras mayores de Gandia dicen 'sí' a ser las máximas embajadoras de la fiesta

Las falleras mayores de Gandia dicen 'sí' a ser las máximas embajadoras de la fiesta

Histórico reconocimiento: El equipo juvenil femenino del Club Handbol recibe el máximo galardón en la Gala de l'Esport d' Oliva 2026

Histórico reconocimiento: El equipo juvenil femenino del Club Handbol recibe el máximo galardón en la Gala de l'Esport d' Oliva 2026

Actuació d’urgència per a protegir el castell d’Albalat dels Tarongers

Actuació d’urgència per a protegir el castell d’Albalat dels Tarongers

María José Catalá comparece en la comisión del Congreso que investiga la dana

Tracking Pixel Contents