La Agrupación Musical Los Silos de Burjassot celebra su Festival de Fin de Curso

El Auditorio de la Casa de Cultura de Burjassot albergó el domingo por la mañana el Festival de Fin de Curso que, con la colaboración del Ayuntamiento, anualmente ofrece la Escuela de Música de la Agrupación Musical Los Silos. Previamente a las actuaciones de las distintas secciones que conforman la entidad musical, la organización preparó una serie de talleres destinados a los más pequeños.

Los niños y las niñas del Aula de Música y Movimiento, bajo la dirección de la maestra Lidia Rodríguez, se encargaron de subir el telón.

Grupo de percusión

A continuación, a las órdenes de Marco Morales, ocupó el escenario el grupo de Ensemble de Percusión. Coronaron el festival los conciertos de la Prebanda, dirigida por Luis Lorente, y, con José Carlos Vidal al frente, la Banda Juvenil.

La actuación de la Prebanda. / Vicent Ruiz Sancho

Junto con el director de la Escuela de Música de la Agrupación Musical Los Silos, Javier López Salón, presenció la matinal una representación municipal encabezada por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el concejal de Patrimonio, Javier Naharros.