Compromís Quart exige a la Generalitat Valenciana actuaciones contra el ruido del aeropuerto

Compromís Quart ha registrado ante la Generalitat Valenciana una solicitud de actuación en materia de contaminación acústica por la situación de ruido en el entorno del Aeropuerto de València, con especial incidencia en Quart de Poblet y otros municipios próximos como Manises, Aldaia, Xirivella, Riba-roja de Túria y València.

La iniciativa llega después de la respuesta inicial del Síndic de Greuges a una queja presentada por el concejal de Compromís Lluís Mi Campos, como vecino de Quart de Poblet. La institución ha indicado que, antes de poder intervenir, es necesario dirigirse previamente por escrito a la administración competente y, solo en caso de falta de respuesta o respuesta insuficiente, solicitar la intervención supervisora del Síndic.

Por ello, Compromís Quart ha activado ahora la vía administrativa previa ante la Generalitat para que, dentro de sus competencias en calidad ambiental, contaminación acústica, información ambiental, salud pública y coordinación territorial, analice la situación y determine qué actuaciones puede impulsar.

“Tomamos nota de lo que nos dice el Síndic y activamos la vía que nos indica. Si el informe anual de ruido constata superaciones de los objetivos de calidad acústica, alguien debe hacer una actuación previa. No puede quedar todo en manos de los datos que aporta Aena ni en informes técnicos que nadie explica al vecindario afectado”, ha señalado Lluís Mi Campos.

61,5 dB en periodo nocturno

Según el Informe anual oficial del Ministerio de ruido del Aeropuerto de València 2025, el terminal de medición situado en Quart de Poblet, en el Centro Público de Educación de Personas Adultas de la calle Luis Vives, registra 62,3 dB de ruido total en periodo diurno, 63,7 dB en periodo vespertino y 61,5 dB en periodo nocturno. En cuanto al ruido atribuido específicamente a aviones, el mismo punto registra 56,9 dB de día, 59,0 dB por la tarde y 48,8 dB por la noche.

El mismo informe señala que en el TMR 5 de Quart de Poblet (Terminal de Monitorado de Ruido) se superan los objetivos de calidad acústica de ruido total en los periodos diurno, vespertino y nocturno, aunque atribuye esta superación principalmente al ruido comunitario de la zona.

Para Compromís Quart, esta conclusión exige una respuesta institucional. “Si hay superación de los objetivos de calidad acústica, hay que saber qué corresponde al aeropuerto, qué corresponde a otras fuentes de ruido, qué medidas se están aplicando y quién defiende los derechos de los vecinos y vecinas”, ha explicado Campos.

El informe anual también recoge datos significativos en otros puntos del entorno aeroportuario. Manises registra 60,1 dB de ruido atribuido a aviones en periodo vespertino; Aldaia / Barrio del Cristo registra 52,1 dB de ruido de avión durante la noche; y Xirivella alcanza los 65,7 dB de ruido total en periodo vespertino y los 58,9 dB en periodo nocturno.

La reclamación ante la Generalitat pide que se informe si la administración autonómica dispone de datos propios, estudios, informes, mapas acústicos, planes de acción o actuaciones de seguimiento relativas al ruido aeroportuario y a su impacto sobre los municipios afectados.

También se solicita que se valore la necesidad de impulsar mecanismos propios o independientes de medición, auditoría y contraste de los datos de ruido aeroportuario, sin depender exclusivamente de la información aportada por Aena o por el gestor de la infraestructura.

Información clara y accesible

Compromís Quart reclama, además, información clara y accesible sobre los niveles de ruido, los vuelos nocturnos, las configuraciones de pista, los periodos de mayor afección y las medidas de mitigación existentes o previstas.

La formación recuerda que el reciente debate sobre el Festival de Les Arts de València ha puesto sobre la mesa la importancia del derecho al descanso y la necesidad de que las administraciones actúen ante afecciones acústicas relevantes. “Sin comparar técnicamente un festival con una infraestructura aeroportuaria, el criterio es claro: cuando hay una afección acústica relevante, la administración debe medir, contrastar y actuar”, ha afirmado Campos.

Compromís Quart insiste en que la cuestión no afecta solo a Quart de Poblet, sino que tiene una dimensión metropolitana. Por ello reclama una respuesta coordinada entre Generalitat, ayuntamientos afectados, Administración General del Estado y Aena, con participación de Quart de Poblet, Manises, Aldaia, Xirivella, Riba-roja de Túria y València.

“El ruido no puede tratarse como una molestia inevitable. Si los informes constatan superaciones, las administraciones deben actuar. Y si después no hay respuesta o la respuesta no es suficiente, volveremos al Síndic con toda la vía previa completada”, ha concluido Lluís Mi Campos.