Servicios Sociales de l’Horta Sud, reconocidos con la Cruz de Oro por su trabajo tras la dana

El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, ha recogido este lunes, 16 de junio, en el Ministerio de Derechos Sociales (Madrid), la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, en representación de los Servicios Sociales de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la directora general de Servicios Sociales y Diversidad Familiar, Patricia Bezunartea, han sido los encargados de entregarle la cruz y el correspondiente certificado, respectivamente, en un solemne acto en el que también se han otorgado otros cuatro reconocimientos.

José F. Cabanes ha agradecido “profundamente” el distintivo porque “es un acto de justicia y un impulso para seguir trabajando” ya que “los Servicios se activaron en la mayoría de ayuntamientos la misma noche de la dana” y “desde ese día, sus equipos profesionales han estado dejándose la piel”. “En una democracia, es lo público lo que nos hace iguales”, ha defendido el mandatario.

Trabajo sin descanso

El presidente ha recordado que, en los primeros meses, los Servicios Sociales atendían a “cientos de personas cada día, de lunes a domingo”, vivieron situaciones de mucha tensión, tuvieron que afrontar la búsqueda de soluciones habitacionales para cientos de personas que se habían quedado sin casa, y todo ello teniendo en cuenta que una parte de su personal también había sido directamente afectado por la catástrofe.

De hecho, la concesión de esta Cruz de Oro de la Orden Civil a los Servicios Sociales de los municipios afectados por la dana fue anunciada por Pablo Bustinduy apenas hace una semana en un congreso en València, “en reconocimiento a su extraordinaria labor y a los méritos demostrados durante la emergencia y en las posteriores tareas de recuperación social y comunitaria”.

José F. Cabanes, como presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, recoge la Cruz de oro en representación de lso Servicios Sociales / MHS

En su discurso, José F. Cabanes ha defendido que “los Servicios Sociales son la base de la democracia y del Estado del Bienestar europeo”, además de “la principal herramienta para corregir las desigualdades que genera este sistema, con una gran parte de los recursos en manos de unos pocos”.

“Las democracias aspiramos a la igualdad de derechos de todas las personas y son los Servicios Sociales los que lo hacen realidad porque da igual la clase social, la raza o el sexo, siempre nos miran con los mismos ojos y son los que hacen que seamos iguales”, ha añadido.

Una comarca pionera

Hasta Madrid se han desplazado representantes de los ayuntamientos de Albal, Alfafar, Alcàsser, Catarroja, Massanassa, Picanya o Sedaví, entre otros. José F. Cabanes ha aprovechado para recordar que, desde la democracia, l’Horta Sud siempre ha tenido como prioridad las políticas sociales y ha sido pionera en muchas iniciativas que posteriormente se han generalizado. “Y lo hemos hecho asumiendo muchas competencias impropias, como en la dana”, ha recalcado.

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Por ello, ha reclamado “más recursos humanos para los ayuntamientos, lo que pasa por la derogación de la llamada ‘Ley Montoro’, que estrangula a los consistorios porque impide ampliar las plantillas”. “Queremos más recursos porque queremos más democracia. En una democracia, es lo público lo que nos hace iguales”, ha concluido.