Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada

Amparo Orts, ha presentado hoy su renuncia como alcaldesa de Moncada. Lo ha hecho dentro del pacto de gobierno establecido con Compromís tras las elecciones de 2023, consiguiendo la mayoría que le diera estabilidad al gobierno. Han pasado 11 años desde que Amparo Orts, con 35 años, asumía la alcaldía de Moncada, tras liderar la candidatura del PSPV en sustitución de la exalcaldesa Concha Andrés, para acabar con un gobierno del Partido Popular cuyo exalcalde, Juan José Medina, dimitió un años después tras ser detenido en la operación Taula, aunque finalmente fue absuelto.

No ha sido un periplo fácil, sobre todo estos últimos tres años, marcados por el diagnóstico de un cáncer de mama, del que se recuperó y que no le impidió seguir gobernando Moncada, pero también por las consecuencias de los actos de su pareja, Martín Pérez, primer teniente alcalde y concejal de Seguridad y Fiestas, que en verano protagonizó la polémica en una verbena, tras saltar del escenario dando una patada y tras un corte de mangas a un grupo de jóvenes que vitoreaban contra el presidente Pedro Sánchez. Eso llevó a la oposición a pedir su dimisión y hacer un pleno de reprobación, que no se llevó a cabo gracias al apoyo de Compromís, pese a abrirse una investigación por parte de la Fiscalía, aunque previamente el juez ya desestimó la querella realizada por tres de los jóvenes de forma personal.

Tripartito, en solitario y en coalición

La carrera de la socialista ha sido de un alto aprendizaje, sobre todo por los diferentes panoramas políticos a los que ha tenido que hacer frente. Amparo Orts fue alcaldesa en 2015 gracias a un tripartito de izquierdas junto a Acord Ciutadà (unión de IU y Guanyem) y A-Mun, un partido local. No fue un año fácil. Compromís no se adhirió al pacto y eso hacía que los partidos de la oposición en los que seguían estando PP y Ciudadanos, tuvieran la mayoría.

La alcaldesa, Amparo Orts (PSPV) y el vicealcalde, Álvaro Gozalvo (Compromís) / L-EMV

En 2019, Amparo Orts sí recibió le respaldo de los votantes (en 2015 el PP siguió siendo el más votado), pero no lo suficiente para gobernar en mayoría. Aún así, decidió dirigir en solitario, llegando a acuerdos puntuales con algún partido de la oposición. Justo al final de esa legislatura llegaba otro mazazo para la alcaldesa. En abril, anunciaba que padecía cáncer de mama. Sin embargo, eso no le impidió volver a presentarse a las elecciones de 2023 y volver a ser la formación más votada, aunque en esta ocasión sí decidió formar un acuerdo de coalición con Compromís. En el pacto se estableció un turno de alcaldía, los tres primeros años seguirá Orts pero el último sería alcalde el joven Álvaro Gonzalo, quien este miércoles, en un pleno extraordinario dea las 20 horas, si no hay ningún contratiempo asumirá la vara de mando, convirtiéndose, junto al de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, en el más joven de un municipio de más de 15.000 habitantes con 26 años.

Martín Pérez, alcalde provisional

Para ello, Amparo Orts ha tenido que presentar hoy su renuncia como alcaldesa. Lo ha hecho a las 11.30 horas. Este martes, 16 de junio, a las 11:30 horas, será el pleno donde se informará de su renuncia. Se da la circunstancia, que hasta que Álvaro Gonzalbo asuma la vara de mando el miércoles 17 a las 20 horas, el alcalde en funciones será el primer teniente alcalde que no es otro que Martín Pérez.

En uno de sus último actos, durante las jornadas nacionales de protección civil. / A.M.

«Gobernar un ayuntamiento implica tomar decisiones todos los días sobre cuestiones muy concretas que afectan directamente a la ciudadanía», sostenía la alcaldesa en una entrevista reciente en Levante-EMV. «Durante estos años hemos trabajado para que Moncada funcione mejor, para reforzar servicios esenciales y para conseguir que la ciudad avanzara de una forma ordenada y sostenible».

Orts indicaba en las páginas de este diario que «los ayuntamientos son la administración más cercana y también la más exigente», señala. «Gobernar una ciudad exige responsabilidad, capacidad de gestión, capacidad de trabajo y entender muy bien cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía. La política municipal no se construye desde los eslóganes o el ruido constante, sino desde el trabajo diario, la capacidad de escuchar y la voluntad de afrontar problemas complejos tomando decisiones muchas veces difíciles», aseguraba hace apenas 15 días.