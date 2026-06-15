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Multas de 5.000 euros por "cagarse y mearse" en la piscina de Paterna

El alcalde Juan Antonio Sagredo anuncia más cámaras y mayor vigilancia para frenar "la tontería de moda" que se impuso el año pasado en los recintos estivales

Piscina de verano en Paterna.

Piscina de verano en Paterna. / A. Paterna

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Paterna

Aunque suene algo escatológico, el Ayuntamiento de Paterna le ha declarado la guerra a las heces y el orín en sus tres piscinas de verano. El alcalde Juan Antonio Sagredo ha sido el que ha anunciado a través de sus redes sociales el endurecimiento de las medidas para frenar esa "tontería de moda" que se impuso el año pasado en los recintos acuáticos, y que obligó a los consistorios a cerrar sus piscinas y afrontar un coste extra para las tareas de desinfección.

Una situación que desde el gobierno paternero se quiere evitar a toda costa. Y es por ello, que se aumentará la vigilancia en los recintos y se sancionará gravemente a los infractores por atentar contra la salud pública. Así lo ha anunciado Sagredo en un curioso vídeo, donde el alcalde acaba dándose un chapuzón: "Voy a hablar de algo serio. El año pasado se puso de moda esa tontería de cargarse y mearse en las piscinas de verano. Sé que lo podría haber dicho más fino, pero es que quiero que me entendáis. En Paterna no lo vamos a permitir y por eso, para impedirlo, vamos a poner más cámaras y más vigilancia policía y a quien cogemos, le vamos a sancionar con 5.000 euros, además de ir por la vía penal", explica el primer edil, antes de lanzarse "a lo bomba" en la piscina.

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Primer día

Precisamente, este domingo se inauguraron las tres piscinas de Paterna: Carretera de Manises, Valterna Nord y La Coma abrieron sus puertas y darán servicio público hasta el 6 de septiembre, para dar a vecinos y vecinas una alternativa refrescante, saludable y accesible con la que combatir las altas temperaturas y disfrutar del verano sin salir de la ciudad. Algo que desde el consistorio se intentará que no tenga que ser interrumpido ningún día por una infracción.

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