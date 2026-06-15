Multas de 5.000 euros por "cagarse y mearse" en la piscina de Paterna

Aunque suene algo escatológico, el Ayuntamiento de Paterna le ha declarado la guerra a las heces y el orín en sus tres piscinas de verano. El alcalde Juan Antonio Sagredo ha sido el que ha anunciado a través de sus redes sociales el endurecimiento de las medidas para frenar esa "tontería de moda" que se impuso el año pasado en los recintos acuáticos, y que obligó a los consistorios a cerrar sus piscinas y afrontar un coste extra para las tareas de desinfección.

Una situación que desde el gobierno paternero se quiere evitar a toda costa. Y es por ello, que se aumentará la vigilancia en los recintos y se sancionará gravemente a los infractores por atentar contra la salud pública. Así lo ha anunciado Sagredo en un curioso vídeo, donde el alcalde acaba dándose un chapuzón: "Voy a hablar de algo serio. El año pasado se puso de moda esa tontería de cargarse y mearse en las piscinas de verano. Sé que lo podría haber dicho más fino, pero es que quiero que me entendáis. En Paterna no lo vamos a permitir y por eso, para impedirlo, vamos a poner más cámaras y más vigilancia policía y a quien cogemos, le vamos a sancionar con 5.000 euros, además de ir por la vía penal", explica el primer edil, antes de lanzarse "a lo bomba" en la piscina.

Primer día

Precisamente, este domingo se inauguraron las tres piscinas de Paterna: Carretera de Manises, Valterna Nord y La Coma abrieron sus puertas y darán servicio público hasta el 6 de septiembre, para dar a vecinos y vecinas una alternativa refrescante, saludable y accesible con la que combatir las altas temperaturas y disfrutar del verano sin salir de la ciudad. Algo que desde el consistorio se intentará que no tenga que ser interrumpido ningún día por una infracción.