II Foro de Seguridad Vial
El Parque Infantil de Tráfico de Mislata, referente en seguridad vial para más de 3.000 escolares al año
El circuito vial de La Canaleta se consolida como uno de los espacios educativos más destacados de la provincia de Valencia
El Parque Infantil de Tráfico de Mislata, situado en el parque de La Canaleta, se ha convertido en un referente de la educación vial y la seguridad vial infantil en el área metropolitana de Valencia. Cada año, más de 3.000 niños y niñas procedentes de diferentes municipios de la provincia participan en las actividades formativas que ofrece este espacio educativo.
Gestionado por la empresa pública Nemasa desde hace más de una década, el circuito vial combina aprendizaje, diversión y concienciación ciudadana en un entorno natural privilegiado. Su propuesta educativa permite a los más jóvenes adquirir conocimientos fundamentales sobre movilidad segura mientras disfrutan de una experiencia práctica y participativa.
Este parque reproduce a escala una ciudad real, equipada con semáforos, señales de tráfico, pasos de peatones y vías perfectamente acondicionadas. Gracias a estas instalaciones, los participantes pueden ponerse en la piel de conductores por un día utilizando bicicletas y karts adaptados.
Formación en movilidad segura
Durante las sesiones, los niños y niñas aprenden de forma práctica las normas básicas de circulación, el respeto a las señales de tráfico, los límites de velocidad y las prioridades de paso. Además, comprenden la importancia de la convivencia entre peatones y conductores, así como la necesidad de seguir las indicaciones de los agentes de tráfico.
Todo el proceso se desarrolla en un entorno completamente seguro y bajo la supervisión de monitores especializados en educación vial.
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