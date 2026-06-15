El PSPV acusa al Consell de "marginar" a l’Horta Nord con poco más de 8 millones de inversión en 2026

El PSPV-PSOE ha cifrado en poco más de ocho millones de euros el dinero consignado para los 23 municipios de l'Horta Nord en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, lo que ha valido a la diputada autonómica socialista Mercedes Caballero, una de las referentes en la comarca, para denunciar que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "margina" a la comarca con solo 8.171.440 euros en las principales líneas de inversión previstas.

La crítica socialista llega después de que el Consell aprobara y remitiera a las Corts Valencianes el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026, unas cuentas que el propio Gobierno valenciano presenta como “récord”, con 33.305 millones de euros y un incremento de 1.014 millones respecto a 2025. Frente a ese discurso de crecimiento presupuestario, Caballero sostiene que el reparto territorial deja a l’Horta Nord en una situación “claramente discriminatoria”, tal como afirmó este pasado viernes ante el Comité Comarcal de los socialistas en la comarca.

Según la diputada, la inversión prevista equivale a apenas 26,2 euros por habitante en una comarca que supera los 300.000 vecinos. "Con estas cifras, el Consell del PP confirma que, aunque se pasan los días anunciando grandes obras, la desidia impera en su gestión, en primer lugar, con los recortes en inversiones reales y en segundo con las bajas ejecuciones de lo aprobado”, afirmó Caballero, que vinculó la falta de inversión con una pérdida de calidad en los servicios públicos: "lo más grave es que el Consell del PP está rebajando a marchas forzadas la calidad de vida de la ciudadanía que ve como merma la calidad de los servicios públicos".

El soterramiento del metro en Paterna solo con 30.000 euros

Uno de los ejemplos señalados por el PSPV es el soterramiento de la línea 2 de Metrovalencia en Paterna, para el que, según la socialista, el presupuesto autonómico solo reserva 30.000 euros, pese a que el coste total del proyecto supera el millón de euros.

También critica Caballero la escasa dotación para la conexión del Barranc dels Frares con Palmaret Alto, una actuación que afecta a Burjassot, Godella, Rocafort y València y que aparece con 718.000 euros frente a un coste global superior a los 26 millones.

La diputada del PSPV, Mercedes Caballero, interviene en el pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts

La formación socialista también cuestiona la escasa presencia de inversiones de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. Según sus datos, l’Horta Nord recibiría 81.530 euros de este departamento, el 0,06% de los 121,8 millones presupuestados por el Consell, con partidas de unos 12.000 euros para infraestructuras públicas, 30.000 para planificación, transporte y logística y tan solo 38.860 para mejora de la movilidad.

En Sanidad solo invierten el 1,78 % del total

En materia sanitaria, el PSPV cifra en 6,46 millones la inversión para la comarca. De ellos, un millón corresponde al programa de atención hospitalaria vinculado al Campus sanitario avanzado de Paterna -solo representa un 6,25% del coste global-, mientras que 5,46 millones se destinan a Atención Primaria, con actuaciones en centros de salud de Meliana, Massamagrell, Godella, Moncada, el centro de Especialidades de Burjassot y las ampliaciones de Almàssera y Rafelbunyol. "En total 6.461.000 euros que suponen el 1,78% de la cifra de inversión total de la Conselleria", según el cálculo del PSPV.

Otras inversiones

El balance socialista ha contabilizado 602.450 euros para la residencia de personas mayores de Massamagrell, 108.460 euros para la finalización del IES Patacona de Alboraia -en la última fase de construcción- y algo más de 900.000 euros para gestión e infraestructuras de recursos hídricos. En cambio, Caballero denuncia que la comarca no recibe ninguna dotación económica en estructuras agrarias, en una comarca con mucha extensión de huerta.

Enmiendas y prioridades

La diputada anunció que el PSPV presentará enmiendas a las cuentas autonómicas para incorporar proyectos que, según defendió, responden a las "prioridades reales" de l’Horta Nord. Caballero enmarcó esas propuestas en el programa de gobierno que los socialistas aseguran que aplicarían “a partir de las próximas elecciones” con Diana Morant como presidenta de la Generalitat.

“Desde el PSPV-PSOE vamos a enmendar estas cifras para que respondan no solo a las necesidades de nuestra comarca, también para que los valencianos y valencianas constaten cuál es el programa de gobierno que aplicaremos a partir de las próximas elecciones, con Diana Morant como Presidenta de la Generalitat Valenciana”, ha concluido Caballero.