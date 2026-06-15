Torrent recupera la tarde de baile para mayores en el Centro de Envejecimiento Activo tras ocho años

Torrent ha recuperado este sábado una de las actividades más demandadas por las personas mayores de la ciudad. Más de 60 usuarios participaron en la primera tarde de baile celebrada en el Centro de Envejecimiento Activo (CEA) de la calle Caja de Ahorros de Torrent, gracias a la colaboración entre la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y el Ayuntamiento de Torrent.

Con esta reapertura, el consistorio cumple un compromiso adquirido con los mayores de la ciudad y devuelve la actividad a un espacio donde no se celebraban bailes desde hacía ocho años. La suspensión se produjo debido a la necesidad de realizar obras de insonorización en la sala para evitar molestias a los vecinos, una actuación que finalmente ha sido ejecutada por la Generalitat Valenciana durante la presente legislatura.

Insonorizarlo

Las obras han permitido insonorizar completamente la sala destinada al baile, haciendo posible la recuperación de esta actividad tan apreciada por los usuarios del centro. Además, el Ayuntamiento de Torrent ha destinado personal para abrir las instalaciones y atender a los participantes durante las sesiones de baile.

El nuevo servicio se desarrollará inicialmente los sábados de 17:00 a 20:00 horas, aunque el horario podrá adaptarse en función de las necesidades y preferencias de los propios usuarios.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quiso compartir esta jornada inaugural con los asistentes. Acompañada por la concejala de Administración y Personal, Amparo Chust, saludó personalmente a los mayores y también se sumó al baile junto a ellos, compartiendo una tarde marcada por la ilusión y el reencuentro.

Durante su visita, Folgado agradeció la paciencia demostrada por los mayores durante todos estos años y destacó la importancia de la inversión realizada por la Generalitat Valenciana para hacer realidad esta recuperación.

Empeño de la alcaldesa

“Hoy cumplimos un compromiso que adquirimos con nuestros mayores. Me empeñé personalmente en que el baile regresara al CEA porque sabíamos lo importante que era para muchas personas. Gracias a la colaboración entre administraciones y al esfuerzo realizado, hoy volvemos a disfrutar de este espacio plenamente acondicionado y preparado para ellos”, señaló la alcaldesa.

Folgado también destacó que “el baile no es solo una actividad de ocio, sino una herramienta para favorecer las relaciones sociales, mantenerse activo y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores”.

La primera edil recordó además que Torrent cuenta ya con cuatro jornadas semanales de baile repartidas en distintos espacios de la ciudad. “Ahora disponéis de más alternativas que nunca para disfrutar de esta actividad. Hemos conseguido ampliar la oferta y acercarla a diferentes barrios y espacios de Torrent con cuatro días de baile a la semana”, afirmó.

Asimismo, la alcaldesa agradeció expresamente la colaboración de la direcctora del centro y de la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Arturo García, por las facilidades e implicación mostradas para recuperar una actividad que tantos beneficios aporta a las personas mayores.

Con la recuperación de los bailes en el CEA, los mayores de Torrent disponen ahora de una amplia programación de espacios donde compartir su tiempo libre, practicar ejercicio físico moderado y disfrutar de la compañía de otras personas en entornos climatizados que también actúan como refugios frente a las altas temperaturas estivales.

Programación de bailes para mayores hasta las vacaciones de verano

Jueves , de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Mayores de la calle Bellido.

, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Mayores de la calle Bellido. Viernes , de 17:00 a 20:00 horas, en l’Espai Sant Gregori (entrada por Plaza Pintor Genovés y Pintor Renau).

, de 17:00 a 20:00 horas, en l’Espai Sant Gregori (entrada por Plaza Pintor Genovés y Pintor Renau). Sábados , de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Envejecimiento Activo (CEA) de la calle Caja de Ahorros.

, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Envejecimiento Activo (CEA) de la calle Caja de Ahorros. Sábados , de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Las Américas.

, de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Las Américas. Domingos, de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Las Américas.

La recuperación de los bailes en el CEA supone un nuevo paso en la apuesta del Ayuntamiento de Torrent por promover un envejecimiento activo, saludable y participativo, ampliando las oportunidades de encuentro y ocio para las personas mayores del municipio.