¿Dónde ver España-Cabo Verde en pantalla gigante cerca de València?

A pesar de estar a 7.271 km de distancia del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Estados Unidos), los aficionados quieren que su aliente le llegue a la Selección Española en su debut frente a Cabo Verde, a las 18 horas (horario peninsular) y nada mejor para conseguirlo que unir las voces. Es por eso que, aunque en València no se puede ver el partido en pantalla gigante, al menos en esta fase inicial, sí que hay municipios del entorno metropolitano que han apostado por ver el fútbol a lo grande!.

Uno de los lugares más cerca de València donde ver el debut de los de Luis de la Fuente es en Paiporta. El Ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante en la Plaza Mayor, para que las vecinas y vecinos de Paiporta y toda la afición puedan seguir en directo el partido de la Selección Española en su debut en el Mundial. Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales" ¡Ven a apoyar a la selección y a disfrutar de forma conjunta de cada jugada y gol en una emocionante tarde de fútbol!", aseguran desde el consistorio.

A cubierto

Massamagrell es otro consistorio que ha propuesto ver todos juntos el España-Cabo Verde. Por eso, desde el ayuntamiento ha anunciado que se abrirá la Casa de la Cultura un poco antes de las 18 horas hasta completar el aforo.

A partir de dieciseisavos

Algunos municipios ha preferido esperar a que España supere la fase de grupos, en la que parte de favorito, para colocar pantallas gigantes. Es el caso de Riba-roja. A partir de los dieciseisavos de final, todos los partidos de La Roja podrán seguirse en pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento, dentro de la programación de Fadrins 2026, con barra, música y ambiente para animar a la selección.