Xirivella reclama a Aldaia conocer el alcance de las obras que ejecuta en el barranco de la Saleta

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha remitido un escrito al alcalde de Aldaia para solicitar información técnica detallada sobre las obras de emergencia que se están ejecutando en el barranco de la Saleta dentro del plan municipal de prevención de inundaciones impulsado por el Ayuntamiento de Aldaia.

Bartual considera necesario “disponer de toda la información técnica relativa a estas intervenciones para que los servicios municipales puedan analizar su alcance y evaluar cualquier posible afección sobre nuestro municipio, especialmente teniendo en cuenta la conexión hidrológica existente entre ambos términos municipales”.

La solicitud se produce tras conocer, a través de diversas informaciones publicadas en medios de comunicación, las actuaciones que se están desarrollando aguas arriba del término municipal de Xirivella y que tienen como objetivo reforzar la protección frente a episodios de lluvias intensas e inundaciones.

Solicitud de documentación

En concreto, la alcaldesa ha solicitado copia de los informes técnicos, estudios hidráulicos, memorias descriptivas y demás documentación elaborada en relación con estas actuaciones. El objetivo es que los técnicos municipales puedan estudiar si las obras previstas podrían tener alguna repercusión sobre Xirivella en caso de futuros episodios de lluvias intensas o inundaciones. Paqui Bartual ha señalado que, tras la experiencia vivida durante la dana del 29 de octubre de 2024, cualquier actuación que afecte al comportamiento hidráulico de cauces o barrancos del entorno metropolitano debe analizarse con el máximo rigor y desde la colaboración entre administraciones.

Levante-EMV

“Como administración responsable de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, tenemos la obligación de conocer y estudiar cualquier actuación que pueda tener incidencia sobre nuestro municipio. No se trata de cuestionar ninguna medida, sino de disponer de toda la información necesaria para que nuestros técnicos puedan valorarla adecuadamente”, ha explicado la alcaldesa.

Asimismo, el Ayuntamiento de Xirivella ha trasladado su disposición a mantener reuniones técnicas e institucionales con el Ayuntamiento de Aldaia y con las administraciones competentes para compartir información y coordinar actuaciones que contribuyan a mejorar la protección frente al riesgo de inundaciones en toda la comarca.

La edil reitera que la seguridad de la ciudadanía “debe abordarse desde una visión conjunta y supramunicipal, especialmente en aquellos ámbitos donde las actuaciones que se desarrollan en un municipio pueden tener efectos sobre otros territorios situados aguas abajo”.