La alcaldesa de Moncada tras su dimisión: "De estos 11 años me quedo con lo mejor"

Apenas cinco minutos ha durado el pleno de Moncada donde se dio cuenta la renuncia de Amparo Orts, presentada este lunes, como alcaldesa de Moncada. Más tiempo usó la secretaria en leer el punto del orden del día y el procedimiento a seguir tras su renuncia, que la propia Orts en su discurso de despedida.

En él Amparo Orts se limitó a dar las gracias a todos los que le había acompañado en estos once años con la vara de mando, que este miércoles pasara a manos de Álvaro Gonzalvo, para cumplir el pacto de gobierno con Compromís alcanzado tras las elecciones de 2023. No entró en ninguno de los temas que ha marcado este último año de mandato, con la denuncia al su pareja teniente alcalde, Martín Pérez, por enfrentarse a unos jóvenes en una verbena, cuya investigación aceptó la Fiscalía.

Orts y Gonzalbo en el último pleno presidido por la ya exalcaldesa. / A.M.

"Quiero dar las gracias a la corporación, por estas tres legislaturas. Han sido once años de trabajo intenso. Moncada es una ciudad muy activa; no solo es trabajo de despacho, sino de salir a la calle, y de compartir con asociaciones y vecinos", señaló.

Orts aseguró en su despedida que "hago balance muy positivo, me llevo lo mejor de cada uno de vosotros. Gracias por acompañarme en este camino".

Por último, también dio las gracias a los trabajadores de la casa, "sin ellos hubiera sido imposible", así como a la ciudad de Moncada, "por su apoyo durante estos 11 años".

Emocionada tras presentar su renuncia

Previamente al pleno, este lunes, tras presentar su renuncia por escrito, Amparo Orts aseguró estar muy emocionada: "Ha sido un momento muy emocionante”, ha señalado Orts tras completar el trámite administrativo. “Son once años de mi vida dedicados a esta ciudad y es inevitable mirar atrás con emoción y recordar todo lo que hemos vivido y construido juntos durante este tiempo”.

La alcaldesa ha querido agradecer la confianza recibida por parte de la ciudadanía a lo largo de estos años y ha reivindicado una forma de entender la política basada en la cercanía, la escucha y el trabajo diario. “Siempre he creído que la política municipal solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de las personas. Esa convicción sigue siendo exactamente la misma que tenía cuando asumí la alcaldía en 2015”.

Momento del pleno donde dio cuenta de su renuncia. / A.M.

Orts ha destacado además que los principales avances conseguidos durante esta etapa han sido posibles gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas. “Ningún proyecto importante se construye en solitario. Detrás de cada logro hay años de trabajo, diálogo, constancia y la implicación de muchas personas que han contribuido a hacer avanzar Moncada”.

Seguirá como vicealcaldesa

La alcaldesa ha subrayado que esta renuncia no supone el final de su compromiso con Moncada. “Voy a seguir trabajando desde la vicealcaldía con la misma dedicación y la misma responsabilidad de siempre. Moncada atraviesa un momento importante, con proyectos muy relevantes en marcha y grandes oportunidades para el futuro. Quiero seguir contribuyendo a que Moncada aproveche todas las oportunidades que tiene por delante”.