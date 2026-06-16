Deportes
El Alevín de Básquet Albal E1 culmina una temporada de éxito en los Juegos Deportivos de Paterna
El Ayuntamiento de Albal felicita al equipo Alevín de Básquet Albal E1 por su notable nivel deportivo, compromiso y compañerismo durante la competición
El equipo Alevín de Básquet Albal E1 ha visto recompensado su esfuerzo y dedicación tras una destacada temporada en los Juegos Deportivos de Paterna. El pasado viernes 12 de junio, los jóvenes jugadores recibieron en el Pabellón Municipal de Paterna el trofeo que acredita los excelentes resultados obtenidos a lo largo de la competición.
El conjunto albalense logró finalizar en tercera posición la primera fase de la liga, disputada entre el 8 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, y mejoró sus prestaciones en la segunda fase, celebrada entre el 28 de febrero y el 2 de mayo de 2026, donde consiguió un meritorio subcampeonato.
Notable nivel deportivo
Durante toda la temporada, el equipo se enfrentó a algunos de los clubes más destacados de la ciudad de Valencia y de localidades como Paterna y Mislata, demostrando un notable nivel deportivo, además de compromiso, esfuerzo y compañerismo dentro y fuera de la pista.
Desde el Ayuntamiento de Albal y la Concejalía de Deportes han querido felicitar públicamente a todos los integrantes del equipo por los logros alcanzados. Asimismo, han reconocido la labor del cuerpo técnico y directivo, destacando su trabajo diario en la formación de los jóvenes deportistas y en la transmisión de valores fundamentales como la cultura del esfuerzo, el trabajo en equipo y la capacidad de superación.
Este reconocimiento pone el broche a una temporada muy positiva para el Alevín de Básquet Albal E1, que continúa consolidándose como un ejemplo del buen trabajo realizado en el deporte base del municipio.
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