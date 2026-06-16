Benetússer presenta unas Festes Majors 2026 con música, tradición y actividades para todas las edades

Benetússer ya tiene todo preparado para celebrar sus Festes Majors 2026, una programación que llenará las calles del municipio de música, tradición, cultura, participación ciudadana y actividades dirigidas a todos los públicos del 19 al 28 de junio. El Ayuntamiento de Benetússer ha diseñado unas fiestas pensadas para todas las edades y para todos los gustos, con propuestas infantiles, juveniles y adultas, noches temáticas con diferentes estilos musicales y una amplia presencia de actos organizados junto al tejido asociativo local.

La programación arrancará el viernes 19 de junio con la arreplegada de festeres i festers, la encesa de llums y uno de los actos simbólicos de inicio de las fiestas: la presentación de las festeras y festeros 2026 que representan a las entidades de Benetússer y la elección de la Festera o Fester Major de este año. La cita tendrá lugar a las 21.30 horas en la plaza del Cardenal Benlloch y servirá como pistoletazo de salida a diez días de celebración compartida.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la segunda edición del Intúzer Fest, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de junio con tres noches temáticas y una programación musical de primer nivel. El jueves 25 será el turno de Las Ninyas del Corro, referentes de la escena hip hop actual; el viernes 26 llegará el rock de Benito Kamelas; y el sábado 27 la clausura musical del festival contará con La Habitación Roja, una de las bandas más destacadas del panorama indie-pop nacional.

Las Festes Majors de 2026 tendrán también un componente histórico con la celebración del 45 aniversario de las fiestas de Moros y Cristianos, integradas dentro de la programación festiva de Benetússer. Esta tradición, profundamente arraigada en el municipio, volverá a llenar las calles de música, color, indumentaria y sentimiento festero. Su momento culminante será, como es habitual, la Entrada de Gala, que se celebrará el sábado 27 de junio a partir de las 22.30 horas.

Espectaculos en las fiestas de Benetússer. / A.B.

La programación también reservará un espacio muy especial para las nuevas generaciones con la Entraeta Infantil de Moros i Cristians, prevista para el miércoles 24 de junio a las 20.00 horas. Este acto representa el futuro de una fiesta que ha sabido transmitirse de generación en generación y que este año adquiere un significado especial con motivo de su aniversario.

Conciertos

La música tendrá un papel protagonista a lo largo de toda la semana. Entre las propuestas destacadas figura “El Conciertazo” de la Unión Musical de Benetússer, que este año llevará por título “Efecto 2000” y repasará algunas de las canciones más conocidas de aquella época. El concierto se celebrará el sábado 20 de junio a las 22.00 horas en la plaza Cardenal Benlloch.

Junto a las grandes citas musicales, las fiestas mantendrán su dimensión tradicional y religiosa con actos como la Processó del Corpus, que tendrá lugar el domingo 21 de junio a las 20.00 horas, acompañada por la Banda Primitiva y la Unión Musical de Benetússer. También será uno de los momentos destacados la Ofrena de flors a Sant Sebastià, prevista para el viernes 26 de junio a las 20.30 horas, con la participación de Trabaldicions, la Banda Primitiva y la Unión Musical de Benetússer.

Desde el ayuntamiento se destaca que las Festes Majors de Benetússer son posibles gracias a la implicación de numerosas asociaciones, colectivos y entidades locales, que participan activamente en la organización de actos y actividades. Esta colaboración permite construir unas fiestas abiertas, plurales y participativas, reforzando el espíritu de germanor que caracteriza a Benetússer y que convierte la programación festiva en un proyecto compartido por todo el municipio.

Las fiestas concluirán el domingo 28 de junio con la Gran Cavalcada Final de Festa, que comenzará a las 19.30 horas con concentración en el Camí Vell de Picassent y recorrerá diferentes calles del municipio hasta cerrar oficialmente las Festes Majors de Benetússer 2026. Será el broche final a diez días de celebración en los que la calle volverá a ser el gran punto de encuentro de vecinos, vecinas, entidades y visitantes.

Con esta programación, Benetússer afronta sus fiestas con una propuesta diversa, participativa y pensada para disfrutar en comunidad, combinando la fuerza de sus tradiciones, el protagonismo de sus asociaciones y una oferta musical y cultural capaz de atraer a públicos de todas las edades.