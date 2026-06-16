Benetússer presenta unas Festes Majors 2026 con música, tradición y actividades para todas las edades
La segunda edición del Intúzer Fest, el 45 aniversario de los Moros y Cristianos y la implicación del tejido asociativo local marcarán una programación que se celebrará del 19 al 28 de junio
Benetússer ya tiene todo preparado para celebrar sus Festes Majors 2026, una programación que llenará las calles del municipio de música, tradición, cultura, participación ciudadana y actividades dirigidas a todos los públicos del 19 al 28 de junio. El Ayuntamiento de Benetússer ha diseñado unas fiestas pensadas para todas las edades y para todos los gustos, con propuestas infantiles, juveniles y adultas, noches temáticas con diferentes estilos musicales y una amplia presencia de actos organizados junto al tejido asociativo local.
La programación arrancará el viernes 19 de junio con la arreplegada de festeres i festers, la encesa de llums y uno de los actos simbólicos de inicio de las fiestas: la presentación de las festeras y festeros 2026 que representan a las entidades de Benetússer y la elección de la Festera o Fester Major de este año. La cita tendrá lugar a las 21.30 horas en la plaza del Cardenal Benlloch y servirá como pistoletazo de salida a diez días de celebración compartida.
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la segunda edición del Intúzer Fest, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de junio con tres noches temáticas y una programación musical de primer nivel. El jueves 25 será el turno de Las Ninyas del Corro, referentes de la escena hip hop actual; el viernes 26 llegará el rock de Benito Kamelas; y el sábado 27 la clausura musical del festival contará con La Habitación Roja, una de las bandas más destacadas del panorama indie-pop nacional.
Las Festes Majors de 2026 tendrán también un componente histórico con la celebración del 45 aniversario de las fiestas de Moros y Cristianos, integradas dentro de la programación festiva de Benetússer. Esta tradición, profundamente arraigada en el municipio, volverá a llenar las calles de música, color, indumentaria y sentimiento festero. Su momento culminante será, como es habitual, la Entrada de Gala, que se celebrará el sábado 27 de junio a partir de las 22.30 horas.
La programación también reservará un espacio muy especial para las nuevas generaciones con la Entraeta Infantil de Moros i Cristians, prevista para el miércoles 24 de junio a las 20.00 horas. Este acto representa el futuro de una fiesta que ha sabido transmitirse de generación en generación y que este año adquiere un significado especial con motivo de su aniversario.
Conciertos
La música tendrá un papel protagonista a lo largo de toda la semana. Entre las propuestas destacadas figura “El Conciertazo” de la Unión Musical de Benetússer, que este año llevará por título “Efecto 2000” y repasará algunas de las canciones más conocidas de aquella época. El concierto se celebrará el sábado 20 de junio a las 22.00 horas en la plaza Cardenal Benlloch.
Junto a las grandes citas musicales, las fiestas mantendrán su dimensión tradicional y religiosa con actos como la Processó del Corpus, que tendrá lugar el domingo 21 de junio a las 20.00 horas, acompañada por la Banda Primitiva y la Unión Musical de Benetússer. También será uno de los momentos destacados la Ofrena de flors a Sant Sebastià, prevista para el viernes 26 de junio a las 20.30 horas, con la participación de Trabaldicions, la Banda Primitiva y la Unión Musical de Benetússer.
Desde el ayuntamiento se destaca que las Festes Majors de Benetússer son posibles gracias a la implicación de numerosas asociaciones, colectivos y entidades locales, que participan activamente en la organización de actos y actividades. Esta colaboración permite construir unas fiestas abiertas, plurales y participativas, reforzando el espíritu de germanor que caracteriza a Benetússer y que convierte la programación festiva en un proyecto compartido por todo el municipio.
Las fiestas concluirán el domingo 28 de junio con la Gran Cavalcada Final de Festa, que comenzará a las 19.30 horas con concentración en el Camí Vell de Picassent y recorrerá diferentes calles del municipio hasta cerrar oficialmente las Festes Majors de Benetússer 2026. Será el broche final a diez días de celebración en los que la calle volverá a ser el gran punto de encuentro de vecinos, vecinas, entidades y visitantes.
Con esta programación, Benetússer afronta sus fiestas con una propuesta diversa, participativa y pensada para disfrutar en comunidad, combinando la fuerza de sus tradiciones, el protagonismo de sus asociaciones y una oferta musical y cultural capaz de atraer a públicos de todas las edades.
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