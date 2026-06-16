La colaboración entre el Ayuntamiento de Catarroja y Cruz Roja permite movilizar más de 5,9 millones de euros para la recuperación tras la dana

La colaboración entre el Ayuntamiento de Catarroja y Cruz Roja ha permitido movilizar más de 5,9 millones de euros en ayudas y actuaciones destinadas a apoyar la recuperación social y económica del municipio desde la dana del 29 de octubre de 2024.

A través de la coordinación mantenida entre ambas entidades durante estos meses, las ayudas han llegado a miles de familias, comercios, personas trabajadoras, asociaciones y colectivos afectados, contribuyendo a acelerar la recuperación de Catarroja y a atender necesidades tanto inmediatas como a medio plazo.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que “la reconstrucción de nuestro pueblo está siendo posible gracias a la suma de esfuerzos entre administraciones, entidades sociales y ciudadanía”. En este sentido, ha agradecido “el compromiso de Cruz Roja y el trabajo coordinado que hemos mantenido desde el primer momento para hacer llegar recursos y apoyo a las personas que más lo necesitaban”.

Más de 3,3 millones de euros para apoyar a las familias

Una de las principales líneas de actuación ha sido el apoyo directo a las familias afectadas. A través de tarjetas monedero se han distribuido 3.301.125 euros entre 2.703 familias, permitiendo la adquisición de productos básicos y favoreciendo, además, las compras en el comercio local.

A ello se suman 213.573 euros en ayudas económicas directas destinadas al pago de suministros, alquileres, necesidades extraordinarias y trámites diversos, así como la entrega de productos y equipamiento para los hogares por valor de 145.996 euros, incluyendo kits de descanso, hidrolimpiadoras y deshumidificadores.

Ayudas. / A.C.

Además, 145 familias han recibido un total de 2.036 electrodomésticos, con una inversión superior a los 157.000 euros, contribuyendo a recuperar la normalidad en los hogares afectados.

Entre las actuaciones dirigidas a la infancia destacan también las 272 entregas de juguetes y material educativo realizadas a niñas y niños del municipio.

Impulso a la recuperación económica y al tejido productivo

La recuperación de Catarroja también ha contado con una importante línea de apoyo al tejido económico local. Cruz Roja ha destinado 2.002.500 euros a 405 negocios afectados, contribuyendo a reactivar la actividad económica y favorecer la continuidad de numerosos proyectos empresariales y comerciales.

Asimismo, 1.016 personas han recibido apoyo para la recuperación de sus medios de vida, incluyendo personas autónomas, asalariadas y trabajadoras afectadas por las consecuencias de la dana.

Atención social, apoyo psicológico y recuperación comunitaria

Las actuaciones desarrolladas han incluido también acompañamiento social, apoyo psicosocial y asesoramiento en prestaciones para centenares de personas.

Además, se han concedido ayudas técnicas y productos de apoyo sanitario, se han iniciado actuaciones para la rehabilitación de viviendas afectadas y se ha respaldado la recuperación de centros educativos, instalaciones deportivas y asociaciones del municipio.

Lorena Silvent ha subrayado que “detrás de cada ayuda hay una familia, un comercio o una persona que ha encontrado apoyo en uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestro pueblo”.

El valor del voluntariado

El Ayuntamiento ha querido destacar también la labor desarrollada por el voluntariado de Cruz Roja durante estos meses. Un total de 193 personas voluntarias han participado en las actuaciones desplegadas en Catarroja, dedicando 7.407 horas de trabajo y acompañamiento a la ciudadanía.

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La colaboración entre el Ayuntamiento de Catarroja y Cruz Roja continúa activa para seguir acompañando a las personas afectadas y consolidar la recuperación social, económica y comunitaria del municipio.