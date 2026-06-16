Comercios y restaurantes de Torrent aprovechan el tirón del Bigsound con descuentos para los asistentes

La cuenta atrás para la celebración del Bigsound en el Parc Central de Torrent ya ha comenzado y, mientras la organización ultima todos los detalles del festival, el comercio y la hostelería de Torrent se preparan para recibir a los miles de visitantes que llegarán a la ciudad los próximos 25, 26 y 27 de junio con motivo de uno de los eventos musicales más importantes de la Comunitat Valenciana.

La celebración del festival supone una oportunidad excepcional para la economía local. Durante tres días, Torrent se convertirá en el punto de encuentro de asistentes procedentes de toda la Comunitat Valenciana y de numerosos puntos de España, generando un importante movimiento de personas que repercutirá directamente en bares, restaurantes, cafeterías, comercios y establecimientos de servicios de la ciudad.

Consciente de esta oportunidad, parte del tejido comercial torrentino ya ha comenzado a movilizarse para atraer a los asistentes. Algunos establecimientos están preparando promociones especiales, descuentos y ofertas exclusivas para quienes acrediten su asistencia al festival mostrando la pulsera o la entrada del Bigsound. Una iniciativa que busca incentivar el consumo local y aprovechar la presencia de miles de potenciales clientes en las calles de Torrent.

Uno de los primeros negocios en anunciar públicamente este tipo de promociones ha sido el restaurante El Balcó del Vedat, que ya ha comenzado a difundir en sus redes sociales descuentos especiales dirigidos a los asistentes al festival. Una estrategia que previsiblemente será seguida por otros establecimientos durante los próximos días a medida que se acerque la fecha del evento.

Los visitantes comenzarán a llegar desde el jueves

Aunque las actuaciones musicales se desarrollarán durante los días 26 y 27 de junio, la actividad relacionada con el festival comenzará incluso antes. El jueves 25 de junio será la primera jornada de acreditaciones, momento en el que los asistentes podrán canjear sus entradas por las pulseras oficiales que permitirán acceder al recinto.

La organización ha recordado que todos los asistentes, independientemente del tipo de entrada o abono adquirido, deberán realizar este trámite previamente para poder acceder al festival. Esta circunstancia provocará la llegada anticipada de numerosos visitantes a la ciudad desde el mismo jueves, generando movimiento en comercios y establecimientos hosteleros incluso antes del inicio de los conciertos.

Muchos asistentes aprovecharán la jornada para recoger sus acreditaciones, conocer la ciudad, realizar compras o disfrutar de la oferta gastronómica local antes de regresar al recinto o a sus lugares de alojamiento.

Almuerzos y comidas antes de los conciertos

La programación horaria del Bigsound también favorece que los visitantes permanezcan durante buena parte del día en Torrent. La apertura de puertas del recinto está prevista para las 16:00 horas, por lo que tanto el viernes como el sábado miles de personas irán llegando escalonadamente y dispondrán de toda la mañana y las primeras horas de la tarde para recorrer la ciudad.

Este escenario representa una gran oportunidad para los bares, cafeterías y restaurantes torrentinos. Muchos asistentes llegarán a Torrent durante la mañana utilizando los servicios especiales de Metrovalencia, autobuses lanzadera o vehículos particulares y buscarán lugares donde almorzar, comer o descansar antes del inicio de los conciertos.

Desde el sector hostelero se espera una elevada afluencia de clientes durante esas franjas horarias, especialmente en las zonas más próximas a Parc Central, Torrent Avinguda y los principales ejes comerciales de la ciudad.

Además, el perfil de público del festival, formado principalmente por jóvenes y familias procedentes de diferentes localidades de Valencia y de toda España, supone una ocasión inmejorable para dar a conocer la calidad gastronómica y comercial de Torrent a miles de personas que en muchos casos visitarán el municipio por primera vez.

Una oportunidad para fidelizar clientes

Más allá de la facturación que puedan generar los propios días del festival, muchos comerciantes consideran que el verdadero valor de esta cita radica en la posibilidad de mostrar sus negocios a nuevos clientes.

La presencia de decenas de miles de personas durante un mismo fin de semana ofrece una visibilidad difícilmente alcanzable mediante campañas publicitarias convencionales. Una buena experiencia en un restaurante, una cafetería o un comercio local puede convertirse posteriormente en futuras visitas, recomendaciones en redes sociales o reservas durante el resto del año.

Juanma Romero

Por ello, numerosos establecimientos están preparando estos días mejoras en sus servicios, ampliaciones de horarios, promociones específicas y acciones de marketing dirigidas a los asistentes del Bigsound, con el objetivo de aprovechar al máximo la repercusión que tendrá el festival para la imagen de la ciudad.

Un dispositivo de movilidad pensado para atraer visitantes

La magnitud del evento queda reflejada en el importante dispositivo especial de movilidad presentado recientemente por la organización del festival junto a la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent y los distintos operadores de transporte.

El plan contempla refuerzos extraordinarios de Metrovalencia, servicios especiales nocturnos, autobuses lanzadera directos entre Valencia y Torrent, más de 4.000 plazas de aparcamiento gratuito y conexiones específicas con numerosos municipios del área metropolitana y de la provincia.

La estación de Torrent Avinguda, situada a apenas unos minutos a pie del recinto de Parc Central, será una de las principales puertas de entrada al festival y permitirá que miles de asistentes lleguen cómodamente al municipio durante ambas jornadas.

Además, la organización prevé una asistencia histórica en esta edición, que se celebra en un recinto renovado de más de 40.000 metros cuadrados y que contará con artistas de primer nivel nacional e internacional.

Torrent se prepara para un fin de semana histórico

Con la previsión de alcanzar un nuevo lleno absoluto y con las últimas entradas ya a la venta, todo apunta a que los próximos días 25, 26 y 27 de junio convertirán a Torrent en uno de los principales focos de actividad cultural y económica de la Comunitat Valenciana.

La llegada de miles de visitantes supondrá un importante reto organizativo para la ciudad, pero también una oportunidad única para que el comercio local, la hostelería y los servicios de Torrent muestren su capacidad de acogida y den a conocer la amplia oferta que ofrece el municipio.

Durante tres días, las calles de Torrent no solo vibrarán al ritmo de la música del Bigsound, sino también con la actividad económica que genera un evento de estas dimensiones, llamado a convertirse en un escaparate privilegiado para el tejido comercial y empresarial de la ciudad.