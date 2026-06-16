La Emtre celebra sus primeras jornadas metropolitanas de educación ambiental en materia de residuos

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), la responsable del tratamiento de los residuos del contenedor gris, marrón y la red de ecoparques de los 45 municipios que conforman el área metropolitana de València, ha celebrado hoy en la sede de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud sus primeras jornadas metropolitanas de educación ambiental en materia de residuos.

Una cita de divulgación para el sector, en la que colabora la Generalitat Valenciana, que ha contado con la participación de representantes de las principales entidades de educación ambiental en el área metropolitana, como la Mancomunitat de l’Horta Sud, la Mancomunitat de l’Horta Nord, la Diputació de València, el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) y el Ayuntamiento de València, con el objetivo de fomentar el intercambio de buenas prácticas y seguir trabajando en la colaboración entre entidades.

La jornada ha arrancado con una bienvenida de las autoridades, el director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco; el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Cabanes, y el presidente de la Emtre, Emilio Belencoso.

“Hoy celebramos un encuentro, con la presencia de los actores más importantes en educación ambiental dentro de nuestro territorio, que nace con la voluntad de convertirse en un espacio de reflexión, diálogo y trabajo conjunto,” ha explicado el presidente de la Emtre, Emilio Belencoso. “Compartimos experiencias y buenas prácticas para consolidar nuestra estrategia metropolitana coordinada, para utilizar la educación ambiental como herramienta de transformación para seguir avanzando hacia un área metropolitana de València más sostenible”.

José F. Cabanes ha destacado la importancia de la reducción de desechos y la reutilización de materiales como uno de los aspectos clave que considera que la educación ambiental se aborda. "No podemos desatar fenómenos como el de dana de 2024 de la situación de emergencia climática en la que vivimos, ni podemos desatar a las instituciones locales y a los ciudadanos de las soluciones o deberes", ha expresado

El gerente de la Emtre Francisco Potenciano, repasó las actuaciones en materia de educación ambiental en el Área Metropolitana de Valencia AMV), destacando las campañas de concienciación, las caracterizaciones de los contenedores gris y marrón, y el estudio sobre comportamiento ciudadano realizado junto a la Universitat de València. También ha detallado cómo en el último año, la Emtre ha centrado sus esfuerzos en definir una estrategia metropolitana de educación ambiental, para unificar recursos de las distintas entidades y establecer grupos y mecanismos de coordinación y así maximizar el impacto de la educación ambiental en todo el AMV.

Mesa redonda

Y esa estrategia metropolitana de educación ambiental ha sido el foco de la mesa redonda que ha contado con la participación de Antonio Mollà, jefe de servicio de limpieza y recogida de residuos del Ayuntamiento de València; María Dolores Gómez, educadora ambiental de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud; Alba Hernández, técnico de educación ambiental de la Mancomunitat de l’Horta Nord; Víctor Benlloch, técnico de educación ambiental del CEACV; Javier Ferrer, técnico superior de medio ambiente de la Diputació de València y Antonio Bernabé, jefe del servicio de educación ambiental de la Emtre.

Los ponentes han analizado el estado actual de la educación ambiental y sus principales retos, destacando que el área metropolitana es uno de los entornos valencianos donde más se trabaja la educación ambiental en materia de residuos, y las distintas oportunidades para seguir mejorando la gestión de residuos, repasando cómo ha evolucionado la separación en los últimos 30 años y proyectos específicos de cada entidad.

Finalmente, Yolanda Fulgueiros, directora del Área de Residuos Municipales de Anthesis, ha cerrado las jornadas con una ponencia explicando como la educación ambiental es la palanca necesaria para lograr una gestión de residuos eficaz y corresponsable. Ha destacado que estamos fuera de tiempo y necesitamos estrategias más directas y rápidas para cumplir la normativa ya vigente. Es necesario un cambio de conducta: estamos obligados por ley a separar los residuos en origen. Durante su ponencia ha puesto el foco en que las personas son la pieza clave en la gestión de residuos, al ser el primer eslabón de la cadena y los responsables de la separación en origen del hogar, y ha repasado estrategias exitosas para lograr aumentar esta buena práctica entre la ciudadanía.