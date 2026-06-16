Política municipal
Esquerra Republicana se une a EU y Totes amb Burjassot para las elecciones municipales de 2027
El programa electoral se definirá como un proceso abierto al vecindario, que tendrá la última palabra y será protagonista en la construcción de la propuesta
Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) de Burjassot se suma al proyecto conjunto iniciado por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y Totes amb Burjassot, de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo de 2027, con el propósito de conformar “un frente amplio de izquierdas en el pueblo”. Así lo han anunciado desde la coalición tras la firma del acuerdo: “No se trata solamente de una suma electoral, sino de construir un frente amplio para recuperar el futuro de Burjassot”.
Desde la coalición sostienen que “la llegada de ERPV no es una cuestión de siglas”, sino “un cambio de rumbo”. Con su alianza, los partidos asociados quieren “unir todas las sensibilidades de la izquierda bajo un mismo paraguas para convertirse en la única alternativa real ante el agotamiento del Gobierno municipal actual” en manos del Partido Socialista.
En ese sentido, tras el acuerdo alcanzado con ERPV, Iván Arbildua (Esquerra Unida), que continúa liderando la candidatura de coalición, manifestó que “Burjassot necesita salir del conformismo. Hoy damos el paso adelante para recuperar el futuro de Burjassot”.
El programa abierto al vecindario
La coalición se define como un “espacio” que “quiere ser una herramienta de participación real”. Así “el programa electoral no será un documento cerrado en el cajón, sino el resultado de un proceso abierto que estrenamos este mismo mes. El vecindario tendrá la última palabra y será protagonista”.
Desde la coalición consideran que “la ciudadanía pide un cambio de rumbo para 2027”. De esta manera “este frente no solamente se consolida, sino que se mantiene abierto a nuevas incorporaciones, movimientos sociales y a cualquier vecino o vecina que quiera participar”.
Como conclusión tras la alianza de EUPV y Totes amb Burjassot con ERPV, los firmantes subrayan que “Burjassot necesita una alternativa que ponga en el centro los intereses de la mayoría social”.
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