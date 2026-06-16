Éxito rotundo de Carlos Civera en su primera creación dramática musical en Museros
El músico acercó la vida del ilustre personaje de la localidad Juan Bautista Muñoz a los vecinos a través de su proyecto, con música y escenografía
Sofia Ros
Carlos Civera vecino de Museros y profesor de música ha realizado en la misma localidad un espectáculo musical con casi el 80 por ciento del aforo de la casa de Cultura de Museros. Una participación por parte de los vecinos de la que se siente muy orgulloso “preparé este proyecto de 'Música i llum' para una ilustración durante meses y quiero agradecer a todos la fantástica acogida”. Civera ha realizado un espectáculo escénico que unió el piano, la voz, la imagen y la memoria histórica para poder redescubrir la figura de Juan Bautista Muñoz ( 1745/ 1799) una de las personalidades intelectuales más relevantes de la ilustración hispánica y nacido en Museros. A través de su simbología, el público entregado pudo disfrutar de un recorrido con los espacios humanos, culturales e históricos que rodearon esta figura ilustre.
Músico internacional
Civera es además investigador de música, con creaciones en diversas plataformas digitales como Spotify o Instagram. El músico ha actuado en festivales españoles, así como ha realizado conciertos en países como Hungría Para Civera, lo clásico nunca ha estado reñido con lo actual es más es defensor de esa fusión.
Para Civera ha sido un motivo de satisfacción enorme, porque ha sido para mí la primera creación dramática musical y ha sido una experiencia muy interesante juntar lo audiovisual con la música y el patrimonio, y al mismo tiempo acercar la figura de Bautista que llegó a ser uno de los funcionarios reales más altos en su rango y no solo por eso , sino porque además de llegar ahí pudo hacer cosas tan grandes como el archivo general de Indias y estudiar mapas y estudiar culturas indígenas entre otras cosas”. Con el espectáculo he querido mostrar una visión actual para que continuemos con el espíritu crítico a este personaje histórico”.
Civera puede sentirse bien orgulloso de haber logrado acercar el sentimiento , la historia y la música a los vecinos de Museros de esta manera tan mágica, y a través de su profesión: la música.
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