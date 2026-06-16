Jesús Borràs dejará de ser alcalde accidental el 25 de junio

El líder de APM-Compromís, Jesús Borràs, asumirá oficialmente la alcaldía del Ayuntamiento de Manises el próximo 25 de junio, aunqueya ejerce como alcalde accidental desde que el 20 de febrero sufrieraun infarto de miocardio Javier Mansillla. Esta investidura se produce en cumplimiento del pacto de gobierno progresista firmado al inicio de la legislatura con el PSPV, y el apoyo del concejal de Podemos, Rafael Mercader.

El relevo institucional se producirá en un pleno el próximo 25 de junio, aunque antes Javier Mansilla, alcalde desde junio de 2023, debe presentar su renuncia y dar cuenta al pleno, sesiones que salvosorpresa, no contarán con el edil socialista que sigue retirado de la primera línea temporalmente, obligando a Jesús Borràs a ejercer como alcalde accidental

Historial de mandatos y coaliciones de Jesús Borràs

Jesús Borràs cuenta con una consolidada experiencia de gestión en Manises, caracterizada siempre por la obligatoriedad de articular pactos y gobiernos compartidos con las fuerzas de izquierda.

En su primer mandato (2015-2019), Borràs logró la alcaldía liderando un gobierno cuatripartito. APM-Compromís gestionó el municipio en coalición junto al PSPV-PSOE, Esquerra Unida (EU) y Sí se puede.

De derecha a izquierda, Jesús Borràs, Javier Mansilla y Rafa Mercader, tra sl afirma de pacto del gobierno en 2023. / A.M.

En su segundo ciclo como alcalde, (2019-2023) revalidó el cargo mediante un acuerdo inicial con Podemos, formación a la que posteriormente se sumó el PSPV-PSOE para dar estabilidad a la gestión en forma de tripartito.

En el actual tercer mandato, las fuerzas de izquierda reeditaron el pacto para frenar la subida de la derecha (el PP fue el más votado), estableciendo una alcaldía compartida; Javier Mansilla ocuparía el cargo los tres primeros años y Borràs cerraría el ciclo, un traspaso que ahora se materializa de forma definitiva.