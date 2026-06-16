Paiporta crea su ‘Coca del Poble’ para unir memoria, tradición y sabor en apoyo al comercio local

Un postre que une tradición, memoria e innovación para ayudar a las pastelerías y hornos afectados por la dana en el actual proceso de recuperación. Este el objetivo de la ‘Coca del Poble’, una iniciativa gastronómica impulsada por el alumnado de la Escuela de Hoteleria de l’IES Guillem d’Alcalà de la Pobla de Farnals y el IES La Sénia, que se enmarca dentro del proyecto Challenge Lab ‘Fent Persones’, y en la que el Ayuntamiento de Paiporta da soporte a través de la concejalía de Economía, Empleo y Comercio.

Concentra el sabor y la esencia de L’Horta Sud

Se trata de un dulce solidario basado en la tradicional ‘coca’ de calabaza, almendra y naranja, con el que se busca revitalizar, por medio de la gastronomía, los ingredientes, sabores y esencia de la repostería de l’Horta Sud, para, a su vez, impulsar la economía local y una mayor conexión entre la ciudadanía y los comercios locales.

Un acercamiento que ha tenido lugar este lunes en las inmediaciones del Mercado Municipal de Paiporta, donde el alumnado y profesorado de la Escuela de Hoteleria de l’IES Guillem d’Alcalà y el IES La Sénia, han repartido 500 unidades de este postre a las vecinas y vecinos de Paiporta, y cuya participación y votación ha servido para escoger el nombre la ‘Coca del Poble’ entre otras dos denominaciones.

Alumnos IES Guillem Alcalà y IES La Sènia que crearon el postre. / A.P.

Además, durante el reparto, se ha explicado el origen y el proceso de creación, los productos locales utilizados y se han repartido folletos explicativos con los ingredientes, medidas y las fases de elaboración de esta receta.

“El comercio local tiene un papel clave en el desarrollo económico del municipio y actualmente se enfrenta a varios desafíos. En este contexto, la formación, y el talento joven resulta fundamental para poder impulsar la recuperación de su actividad diaria y el relevo generacional con el que garantizar una mayor continuidad a este tipo de negocios, que definen y vertebran nuestros barrios y nuestra forma de vida”, destaca el concejal de Economía, Empleo y Comercio, José Antonio Redondo.

Se trata de un proyecto colaborativo entre nueve centros educativos en el que se han estudiado las necesidades económicas, comerciales y sociales de la comarca de l’Horta Sud y en el que se plantean tres ejes principales: ‘Comercios Resilientes’, ‘Oficina de emergencias y reconstrucción’ y ‘Cultura y Ocio’.

Coca del Poble con calabaza, almendra y naranja. / A.P.

“El principal valor de esta iniciativa son las personas y su capacidad creativa para dar forma a soluciones conjuntas desde el estudio, el conocimiento y el diálogo con su entorno más directo. Esta capacidad de colaborar y trabajar en equipo nos ha llevado a crear más que un proyecto, un grupo solidario y multidisciplinar en el que todos, tanto alumnos como profesores, hemos aprendido de forma conjunta para trasladar cada propuesta y avance a la sociedad”, explica Guillermo Jorques, coordinador del proyecto Challenge Lab del IES La Sénia.