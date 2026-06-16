Paiporta destina cerca de 13.000 euros a la climatización del CEIP Lluís Vives

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la concejalía de Educación, ha destinado 12.864,72 euros a la instalación temporal de equipos de climatización en el CEIP Lluís Vives con el objetivo de garantizar el bienestar del alumnado y del personal educativo durante los meses de temperaturas más elevadas.

La actuación, financiada íntegramente por el consistorio, consiste en el alquiler de equipos de aire acondicionado para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. En concreto, se han instalado dos equipos industriales en el comedor del centro y otros doce equipos distribuidos entre las aulas de Educación Infantil y Primaria.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha destacado que “desde el área de Educación hemos asumido esta actuación porque consideramos prioritario garantizar que nuestras niñas y niños dispongan de espacios dignos, seguros y adecuados para su aprendizaje, especialmente durante los periodos de calor extremo”.

La concejala Olga Sandrós supervisa la climatización en las aulas. / A.P.

Sandrós ha remarcado que “la educación es una de las grandes prioridades de este equipo de gobierno y, siempre que esté en nuestras manos, seguiremos dando respuesta a las necesidades de los centros educativos del municipio”. En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ya está trabajando para dotar también de sistemas de climatización al CEIP Ausiàs March, con el objetivo de seguir mejorando el confort del alumnado y del personal docente de los centros educativos de Paiporta.

"Creemos firmemente en la educación pública"

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha subrayado el compromiso municipal con la comunidad educativa. “El Ayuntamiento de Paiporta estará siempre al lado de sus centros educativos. Creemos firmemente en la educación pública como herramienta de igualdad de oportunidades y de progreso social, y por ello seguiremos apoyando todas aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar las condiciones del alumnado y del profesorado”, ha afirmado.

Con esta actuación, el consistorio refuerza su compromiso con la calidad de los espacios educativos del municipio y con el bienestar de los cientos de niñas y niños que cada día desarrollan su actividad escolar en los centros públicos de Paiporta.