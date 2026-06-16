Paterna, única ciudad valenciana en el Top-10 de empleo tecnológico de España

Paterna continúa consolidándose como uno de los principales polos tecnológicos e innovadores de España. Así lo avala el Informe Cotec 2026 sobre Empleo Tecnológico, que sitúa al municipio en el octavo puesto del ranking nacional de ciudades de más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje de empleo tecnológico sobre el total de afiliados a la Seguridad Social.

Con cerca de 10.000 trabajadores vinculados a actividades tecnológicas, que representan el 15,88% de su empleo total, Paterna se convierte además en la única ciudad de la Comunitat Valenciana que logra situarse entre las diez primeras posiciones de esta clasificación estatal.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “este reconocimiento confirma que Paterna se ha convertido en uno de los grandes referentes tecnológicos e innovadores de España y en la auténtica capital tecnológica de la Comunitat Valenciana”.

“Llevamos años impulsando un modelo económico basado en la innovación, el conocimiento, la colaboración público-privada y la atracción de empresas de alto valor añadido. Hoy vemos cómo ese esfuerzo se traduce en empleo de calidad, oportunidades y liderazgo económico”, ha subrayado el primer edil.

El estudio, elaborado por la Fundación Cotec para la Innovación, analiza el empleo existente en las trece ramas de actividad más intensivas en tecnología definidas por Eurostat, tanto en el ámbito industrial como en el de los servicios, convirtiéndose en uno de los principales indicadores para medir el peso de la economía del conocimiento en España.

El excelente posicionamiento de Paterna se sustenta en la fortaleza de su ecosistema empresarial, investigador y tecnológico. La ciudad concentra algunas de las principales áreas empresariales de la Comunitat Valenciana y alberga enclaves estratégicos como el Parque Tecnológico y el Parc Científic de la Universitat de València, donde se ubican numerosas empresas vinculadas a la innovación, la ingeniería, las telecomunicaciones, la ciberseguridad, los servicios avanzados y la investigación aplicada.

Asimismo, el municipio cuenta con 6 institutos tecnológicos integrados en la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), además de diversos centros de investigación de la Universitat de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), conformando uno de los mayores ecosistemas de innovación y transferencia de conocimiento del país.

A ello se suma la constante llegada de nuevas actividades empresariales de base tecnológica a las distintas áreas industriales de la ciudad, reforzando la capacidad de Paterna para generar empleo cualificado y atraer talento e inversión.

En este sentido, Sagredo también ha subrayado que Paterna no solo lidera la innovación en la Comunitat Valenciana, sino que compite con algunas de las ciudades más avanzadas tecnológicamente de España. “Somos una ciudad de empresas, de talento y de oportunidades, y vamos a seguir trabajando para fortalecer ese liderazgo”, ha afirmado.

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Con este nuevo reconocimiento, Paterna reafirma su posición como uno de los principales motores tecnológicos, industriales y de innovación del país, consolidando un modelo de crecimiento basado en la investigación, la transferencia de conocimiento y la creación de empleo de calidad.