El PSOE de Tavernes Blanques exige al equipo de gobierno del PP la retirada inmediata de la propaganda partidista instalada en la Oficina de Atención al Ciudadano

El grupo municipal del PSPV en Tavernes Blanques ha denunciado la instalación, en la sala de espera de la Oficina de Atención e Información al Ciudadano (OIAC), de material propagandístico del Partido Popular —con su logotipo e imagen corporativa— en el que se ensalza la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Los socialistas recuerdan que se trata de un espacio de dominio público, afecto a un servicio de atención ciudadana, situado junto a los bancos de espera que utiliza cualquier vecino o vecina que acude al Ayuntamiento a realizar una gestión administrativa. "Ese espacio nunca ha estado habilitado para que ningún partido político instale su propia propaganda, y así debe seguir siendo. No estamos pidiendo que se reparta el espacio entre partidos: estamos pidiendo que las dependencias municipales dejen de utilizarse, lisa y llanamente, como escaparate de ningún partido más allá de los espacios que se habilitan durante periodo electoral", ha declarado Mari Carmen Marco, portavoz del PSPV en Tavernes Blanques.

Un problema de neutralidad institucional, no de reparto de espacios

Desde el PSOE subrayan que la Constitución y la normativa de régimen jurídico del sector público obligan a las administraciones a actuar con objetividad y neutralidad, sin identificarse con la imagen de ningún partido. "Cuando en una dependencia municipal aparece el logotipo de un partido alabando a un cargo público de ese mismo partido, el ayuntamiento deja de ser la casa de todos los vecinos y se convierte en el altavoz de quien gobierna. Y eso es así sea quien sea el que gobierne, sea del color que sea: no es una cuestión de turnos entre partidos, es una cuestión de qué se puede y qué no se puede hacer con un servicio público", ha añadido la portavoz.

Uso indebido de un bien público sin ninguna autorización

El PSPV recuerda además que cualquier uso de un espacio municipal para fines distintos a los del servicio al que está afecto requiere autorización expresa, y que no consta resolución alguna que ampare esta instalación. "No hay ninguna norma que permita esto, y nosotros no vamos a pedir que se cree una para repartirnos turnos de propaganda entre partidos en la sala de espera del Ayuntamiento. Lo que pedimos es que esto no vuelva a ocurrir, con independencia de quién gobierne", ha explicado Marco.

Escrito formal al ayuntamiento

El PSOE de Tavernes Blanques ha presentado un escrito por instancia ante el ayuntamiento solicitando la retirada inmediata del material, información sobre quién autorizó su instalación y la adopción de un criterio que despolitice expresamente, con carácter permanente fuera de periodo electoral, el uso de las dependencias municipales para la difusión de propaganda de cualquier partido político.