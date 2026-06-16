Quart de Poblet celebra el Orgullo LGTBI+ 2026 y reivindica la igualdad y la diversidad

El Ayuntamiento de Quart de Poblet celebra un año más el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se conmemora el próximo 28 de junio, con una programación especial bajo el lema “Quart de Poblet, orgullosa. Protegim-nos de la intolerància”, una campaña que pone el foco en la defensa de la diversidad y el respeto frente a cualquier forma de discriminación.

A través de diferentes actividades culturales, educativas, institucionales y de sensibilización, el municipio muestra su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, consolidando el trabajo en materia de diversidad, inclusión y derechos humanos.

Para acercar la reivindicación a la ciudadanía, el Ayuntamiento, a través del Área de Igualdad, ha preparado una extensa programación para todos los públicos. El próximo viernes 26 de junio tendrá lugar la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, y se instalará un estand informativo y de sensibilización en la puerta del Ayuntamiento abierto a la ciudadanía.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha destacado que “el Orgullo es una fecha de reivindicación. Desde Quart de Poblet trabajamos todos los días para que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y dignidad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. La diversidad nos enriquece como sociedad y debemos seguir protegiéndola frente a los discursos de odio y la intolerancia”.

Entre las acciones previstas, se han colocado pancartas y banderas LGTBI+ en espacios públicos y edificios municipales, como en la fachada del Ayuntamiento, y se han programado actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, propuestas culturales y educativas, así como la exposición ‘Donant la cara’, cedida por LAMBDA y organizada junto a la Asociación Sense Diferències.

Además, el espectáculo “Celebra la Diversidad”, el cuentacuentos “Misión Arcoíris” y el punto de interés temático instalado en la Biblioteca Municipal Enric Valor forman parte de una programación pensada para llegar a diferentes generaciones y fomentar valores como el respeto desde edades tempranas.

Un compromiso que se mantiene todo el año

El Ayuntamiento de Quart de Poblet subraya que las actividades del Orgullo forman parte de una estrategia municipal permanente en favor de la igualdad y la diversidad. A lo largo del año, el consistorio desarrolla acciones de sensibilización, formación y acompañamiento, impulsa campañas de prevención de la discriminación con diferentes áreas, y trabaja de manera coordinada con entidades sociales especializadas para garantizar la atención y el apoyo a las personas LGTBI+.

Asimismo, el municipio integra la perspectiva de igualdad y diversidad en sus políticas públicas, promoviendo espacios seguros e inclusivos en ámbitos como la educación, la juventud, la cultura, el deporte o el comercio, entre otros.

“Defender los derechos LGTBI+ es defender los derechos humanos. Las instituciones tenemos la responsabilidad de seguir avanzando para que nadie se sienta excluido o discriminado por ser quien es. Quart de Poblet seguirá siendo un municipio abierto, diverso y comprometido con la igualdad”, ha señalado la concejala de Igualdad, Lucía Fernández.

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Quart de Poblet reafirma su compromiso con una sociedad más inclusiva y respetuosa, invitando a toda la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a sumarse a un mensaje claro: la diversidad es un valor que debemos proteger y celebrar cada día del año.