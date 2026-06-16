El Teatre El Progrés de Burjassot vuelve a levantar el telón tras su rehabilitación

Burjassot recuperó en la tarde de este lunes uno de sus espacios culturales más emblemáticos. El Teatre El Progrés volvió a abrir sus puertas el 15 de junio, a subir el telón en una tarde de celebración colectiva, marcada por la expectación vecinal, el ambiente festivo en la calle y la emoción de ver renacer un edificio ligado a la memoria cultural y social del municipio.

La reapertura arrancó fuera del teatro, con un espectáculo itinerante de la compañía La Fam Teatre que llenó de color, música y movimiento las calles próximas al edificio hasta llegar a la calle Doctor Moliner. Allí, entre confeti y aplausos, se celebró el acto simbólico de apertura, con la presencia del alcalde de Burjassot, Rafa García, miembros de la corporación municipal y representantes del tejido asociativo y cultural local.

Importancia sentimental

El ambiente de la jornada reflejó la importancia sentimental de El Progrés para varias generaciones de burjassotenses. La imagen de la fachada renovada, el público ocupando la calle y los artistas acompañando la entrada al teatro convirtió la reapertura en algo más que una inauguración institucional: fue una bienvenida ciudadana a un espacio llamado a recuperar protagonismo en la vida cultural de Burjassot.

Su historia desde 1931

Ya en el interior, el escenario acogió el acto institucional de bienvenida, en el que se recordó la trayectoria histórica del inmueble, inaugurado en 1931 y vinculado desde sus orígenes a la Sociedad Obrera El Progreso. Nacido del impulso de la sociedad civil y asociado al teatro popular, El Progrés vuelve ahora a ponerse al servicio de la cultura local tras su recuperación.

Durante su intervención, el alcalde socialista García subrayó que la reapertura es “el fruto del trabajo de muchas personas” y de un proyecto desarrollado con “muchísima ilusión”. El primer edil defendió que ahora comienza una nueva etapa para “volver a llenarlo de cultura y de vida”, con el talento de la ciudadanía y de las entidades locales como pieza clave.

Programación de bienvenida con colectivos locales

La bienvenida al renovado teatro continuará durante la semana con una programación cultural gratuita protagonizada íntegramente por asociaciones y colectivos de Burjassot. Desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de junio, el escenario acogerá recitales de poesía, música y teatro, con entrada gratuita y aforo limitado.

Tras el verano, El Progrés iniciará una programación regular que combinará teatro profesional, propuestas amateur, café teatro, espectáculos infantiles y actividades abiertas a las asociaciones culturales del municipio. Con ello, Burjassot aspira a devolver a este histórico espacio el papel de punto de encuentro cultural y ciudadano que tuvo durante décadas.

Inversión de 1,4 millones de euros

La intervención de la reforma, iniciada en 2024, ha tenido como objetivo devolver a la ciudadanía un teatro renovado, accesible y adaptado a las necesidades técnicas actuales, sin renunciar a la esencia patrimonial del edificio. El proyecto ha contado con una inversión superior a 1,4 millones de euros, financiada a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation EU y aportación municipal.