Cultura y patrimonio
El Teatre El Progrés de Burjassot vuelve a levantar el telón tras su rehabilitación
El alcalde Rafa García destaca la ilusión y el trabajo de muchas personas en la reapertura del Teatre El Progrés, que busca volver a llenarse de cultura
Burjassot recuperó en la tarde de este lunes uno de sus espacios culturales más emblemáticos. El Teatre El Progrés volvió a abrir sus puertas el 15 de junio, a subir el telón en una tarde de celebración colectiva, marcada por la expectación vecinal, el ambiente festivo en la calle y la emoción de ver renacer un edificio ligado a la memoria cultural y social del municipio.
La reapertura arrancó fuera del teatro, con un espectáculo itinerante de la compañía La Fam Teatre que llenó de color, música y movimiento las calles próximas al edificio hasta llegar a la calle Doctor Moliner. Allí, entre confeti y aplausos, se celebró el acto simbólico de apertura, con la presencia del alcalde de Burjassot, Rafa García, miembros de la corporación municipal y representantes del tejido asociativo y cultural local.
Importancia sentimental
El ambiente de la jornada reflejó la importancia sentimental de El Progrés para varias generaciones de burjassotenses. La imagen de la fachada renovada, el público ocupando la calle y los artistas acompañando la entrada al teatro convirtió la reapertura en algo más que una inauguración institucional: fue una bienvenida ciudadana a un espacio llamado a recuperar protagonismo en la vida cultural de Burjassot.
Su historia desde 1931
Ya en el interior, el escenario acogió el acto institucional de bienvenida, en el que se recordó la trayectoria histórica del inmueble, inaugurado en 1931 y vinculado desde sus orígenes a la Sociedad Obrera El Progreso. Nacido del impulso de la sociedad civil y asociado al teatro popular, El Progrés vuelve ahora a ponerse al servicio de la cultura local tras su recuperación.
Durante su intervención, el alcalde socialista García subrayó que la reapertura es “el fruto del trabajo de muchas personas” y de un proyecto desarrollado con “muchísima ilusión”. El primer edil defendió que ahora comienza una nueva etapa para “volver a llenarlo de cultura y de vida”, con el talento de la ciudadanía y de las entidades locales como pieza clave.
Programación de bienvenida con colectivos locales
La bienvenida al renovado teatro continuará durante la semana con una programación cultural gratuita protagonizada íntegramente por asociaciones y colectivos de Burjassot. Desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de junio, el escenario acogerá recitales de poesía, música y teatro, con entrada gratuita y aforo limitado.
Tras el verano, El Progrés iniciará una programación regular que combinará teatro profesional, propuestas amateur, café teatro, espectáculos infantiles y actividades abiertas a las asociaciones culturales del municipio. Con ello, Burjassot aspira a devolver a este histórico espacio el papel de punto de encuentro cultural y ciudadano que tuvo durante décadas.
Inversión de 1,4 millones de euros
La intervención de la reforma, iniciada en 2024, ha tenido como objetivo devolver a la ciudadanía un teatro renovado, accesible y adaptado a las necesidades técnicas actuales, sin renunciar a la esencia patrimonial del edificio. El proyecto ha contado con una inversión superior a 1,4 millones de euros, financiada a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation EU y aportación municipal.
La programación de reapertura con colectivos locales
El lunes 17 de junio, a las 19.00 horas los primeros en subirse al escenario serán los componentes del Centro Cultural Ínsula Barataria- Castilla La Mancha para poner en escena un recital de poesía, pasando el testigo, a las 20.30 horas, a la Unión Musical Amadeus.
Un día más tarde, el jueves 18 de junio, Sandra García y Manel Fernández abrirán los actos de la tarde con un recital de poesía a las 20.30 horas dando paso también a la lectura poética de Conchín Cuerda. Este día cerrará la programación la Entidad Cultural Valenciana “El Piló”, cuya actuación está prevista a las 21.00 horas.
Entrando en el fin de semana, el viernes 19 de junio, la Banda de Jazz de la Agrupación Musical Los Silos realizará una actuación a las 18.00 horas y, el sábado 20 de junio, la Rondalla i Cor l’Amistat, a las 12.00 horas y Paraules i Dones, con su obra Historia de Burjassot contada por mujeres, a las 19.00 horas, serán los protagonistas de la jornada.
El cierre de la semana será el domingo 21 de junio con dos nuevas actuaciones. En horario de mañana, a las 12.00 horas será el turno del Cor Ciutat de Burjassot y, por la tarde, sobre las 19.00 horas, la entidad Burjateatro ofrecerá una genial representación teatral.
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