Torrent habilita 25 nuevas plazas de aparcamiento gratuito y llega casi a las 800 en tres años

El Ayuntamiento de Torrent ha habilitado un nuevo aparcamiento gratuito en superficie en la calle San Luis Bertrán, junto a la nueva pasarela peatonal que conecta el barrio Los Caracoles con el polígono industrial Mas del Jutge. Se trata de una parcela municipal situada junto al barranco de l’Horteta que ha sido acondicionada por el consistorio mediante trabajos de limpieza, nivelación y compactación con zahorra, además de la correspondiente señalización horizontal con pintura vial.

El nuevo estacionamiento cuenta con capacidad para aproximadamente 25 vehículos en batería y supone una "mejora significativa" para los residentes de la zona, según ha destacado el consistorio, que ha añadido que durante el actual mandato de la alcaldesa Amparo Folgado, el consistorio ha habilitado cerca de 800 nuevas plazas de aparcamiento distribuidas por diferentes barrios y zonas estratégicas de la ciudad.

La nueva zona de estacionamiento permite, según el gobienro PP-Vox, seguir "avanzando en su compromiso de mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento a los vecinos" con la ampliación de la red de aparcamientos gratuitos en superficie. La alcaldesa ha destacado que “seguimos cumpliendo con uno de los compromisos que adquirimos con los vecinos: generar más espacios de aparcamiento gratuitos en distintos puntos de la ciudad para facilitar el día a día de las familias, los trabajadores y los comerciantes”.

Balance

Folgado ha añadido que “hemos logrado habilitar cerca de 800 nuevas plazas en apenas tres años y vamos a seguir trabajando para localizar solares municipales disponibles y alcanzar acuerdos con propietarios privados que permitan continuar ampliando esta red de estacionamientos”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “cada nueva actuación responde a un estudio previo de las necesidades de estacionamiento de cada zona y a la voluntad de aprovechar espacios infrautilizados para ponerlos al servicio de los ciudadanos”.

Además, ha resaltado que “la intervención de San Luis Bertrán es un ejemplo de cómo, con actuaciones ágiles y de bajo coste, se pueden ofrecer soluciones eficaces a problemas cotidianos de movilidad”.

El listado de nuevas plazas

Esta nueva actuación se suma al ambicioso plan de creación de aparcamientos gratuitos en superficie impulsado por el actual equipo de gobierno desde junio de 2023. En este periodo se han habilitado nuevas bolsas de estacionamiento en Camí la Noria (54 plazas), Hort de Trénor (183 plazas), calle Xirivella (15 plazas), avenida Reina Sofía (27 plazas), calle 6 de Diciembre (70 plazas), Santa Teresita (10 plazas), La Marxadella (35 plazas), avenida Barcelona (34 plazas), la parcela destinada al futuro tanque de tormentas (200 plazas), el entorno del Restaurante Granero (50 plazas), La Foyeta (80 plazas), una primera actuación en la calle San Luis Bertrán (15 plazas) y, ahora, esta segunda actuación junto a la nueva pasarela de conexión entre Los Caracoles y Mas del Jutge (25 plazas).

En total, estas intervenciones suman 798 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas, una cifra que el Ayuntamiento prevé seguir incrementando mediante la adecuación de solares municipales y la colaboración con propietarios privados para poner nuevos espacios al servicio de los vecinos.

Identificación de nuevas zonas

Desde el consistorio aseguran que este plan "continuará durante los próximos meses" con la identificación de nuevos solares y espacios susceptibles de ser habilitados como aparcamientos provisionales o permanentes, con el objetivo de seguir incrementando la oferta de estacionamiento en los distintos barrios de la ciudad.