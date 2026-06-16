Torrent se prepara para Tardeo Remember® el 18 de julio con los mejores DJs de los 90

El municipio de Torrent volverá a convertirse en el epicentro de la música remember con una nueva edición de Tardeo Remember®, que se celebrará el próximo sábado 18 de julio en el Recinto Ágora. Coincidiendo con las fiestas patronales del municipio en honor al Sants de la Pedra, el evento ofrece una de las grandes propuestas de ocio de la programación festiva, reuniendo a vecinos de Torrent y visitantes de toda la comarca y diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

Desde las 17:00 horas, el auténtico y original Tardeo Remember® ofrecerá una experiencia musical única para quienes desean revivir los grandes éxitos de los años 90 y 2000, convirtiendo el recinto en un punto de encuentro donde cantar, bailar y compartir la banda sonora que marcó a toda una generación en un ambiente festivo y cargado de energía.

DJs en cabina

El cartel reunirá a varios de los DJs más representativos del remember, dance y hits, con sesiones que recorrerán los himnos que marcaron una época.

Víctor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta)

Vicente Ferrer (Bananas / Sonido de Valencia)

Jesús Brisa (Espiral)

Inmaeyes (Dona Festival / ProDJ)

Fran Dejota (Energy Power)

Arturo Roger (A.C.T.V.)

Zona gastronómica, servicios y acceso

El evento se desarrollará en el Recinto Ágora, un espacio preparado para ofrecer una experiencia completa, combinando espacios al aire libre y zona cubierta para garantizar la comodidad.

Además contará con amplia zona gastronómica, barras, merchandising oficial y todos los servicios necesarios para disfrutar de una jornada ininterrumpida de música.

El acceso está permitido únicamente a mayores de 18 años. No estará permitido introducir ni sacar bebidas del recinto. Se recomienda un consumo moderado y dejar las instalaciones como te las encuentras al llegar.

La organización recomienda el uso del transporte público para facilitar los desplazamientos. Es fácilmente accesible mediante las líneas de Metrovalencia que conectan con la zona son la L1, L2 y L7 estación Torrent Avinguda.

La gran cita remember en Torrent

Tardeo Remember® es la marca registrada líder y referente del ocio musical valenciano. Con una cuidada producción técnica, sonido profesional e iluminación de última generación, Tardeo Remember® Torrent (marca registrada) volverá a ser uno de los grandes atractivos de las fiestas patronales.

Toda la información y novedades del evento pueden consultarse en las redes sociales oficiales @vpcultural y @tardeoremember

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