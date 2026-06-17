Alboraia se convierte en el epicentro del emprendimiento con una feria que celebra 25 años de Pactem Nord

Alboraia ha sido el epicentro del emprendimiento este sábado con la FeriaExpo del Emprendimiento en l’Horta Nord. La iniciativa, impulsada por el Consorcio Pactem Nord en colaboración con el Ayuntamiento de Alboraia, LABORA y el programa Incorpora de la Fundación La Caixa, ha tenido por objetivo visibilizar y apoyar el talento emprendedor del territorio, fomentar el consumo local y favorecer nuevas oportunidades de negocio en la comarca.

25 años de Pactem Nord

Lo ha hecho en el marco del 25 aniversario de Pactem Nord, una celebración perfecta para poner en valor el trabajo de las personas emprendedoras en la comarca, facilitando un espacio desde el que proyectarse. En total, 40 expositores emprendedores han ofrecido una amplia variedad de productos y servicios de sectores como comercio, bienestar, imagen personal, creatividad, formación, servicios profesionales y economía de proximidad.

Emprendedores

Además del espacio expositivo, la programación incluía diversas actividades dirigidas a personas emprendedoras: el marco central fue la conferencia motivacional “Emprender con optimismo”, orientada a inspirar y reforzar la actitud positiva ante los retos del emprendimiento. También se han producido sesiones de networkig y trabajo colaborativo.

FeriaExpo 2026 celebrada en Alboraia. / A. A. / LEV

Cabe destacar la mesa “Match para la transmisión de empresas”, un espacio de encuentro promovido por el Punto de Atención al Emprendedor de Pactem Nord, destinado a poner en contacto a personas interesadas en relevar negocios viables con proyectos emprendedores, favoreciendo así la continuidad del tejido empresarial local y el relevo generacional del sector.

Y ello ha dado su fruto: varios emprendedores/as y empresas han podido hacer “Match” para este proceso de transmisión, cerrándose una transmisión de empresa.