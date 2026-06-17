Aldaia pide que la plataforma de autobuses aproveche la CV-403 y la CV-409 y llegue al Barrio del Cristo

El Ayuntamiento de Aldaia también ha presentado alegaciones al proyecto de plataforma reservada de más de 8 kilómetros para transporte público impulsado por la Generalitat Valenciana para mejorar la conexión entre València y los municipios de Xirivella, la propia Aldaia y Alaquàs. El consistorio no rechaza la necesidad de mejorar el transporte público, pero en su dosier de alegaciones sí plantea una revisión del trazado a su paso por el municipio, pues propone utilizar las carreteras ya existentes, la CV-403 y la CV-409, al entender que en ese tramo “no presenta problemas de tráfico significativos” y que esa solución permitiría cumplir el objetivo de la infraestructura sin necesidad de generar un nuevo eje viario.

Otra propuesta de peso planteada por Aldaia afecta al Barrio del Cristo. Aldaia recuerda que el municipio cuenta con dos núcleos urbanos, Aldaia y el Barrio del Cristo, y pide que la nueva línea de bus se prolongue hasta la rotonda de entrada al barrio, en el entorno de Pont Nou-Juan Ramón Jiménez. Según el Ayuntamiento, esta extensión permitiría dar servicio a unos 7.500 vecinos y vecinas sin alterar de forma sustancial los tiempos de recorrido del autobús.

Exigencia de planificación metropolitana

La reclamación incorpora además un mensaje de fondo respecto a la planificación metropolitana: Aldaia considera “necesario” un plan de mayor ámbito, tanto territorial como temático, que ordene de manera coordinada la movilidad y las infraestructuras del área metropolitana.

El consistorio defiende que una actuación de este tipo no puede abordarse como una pieza aislada, sino dentro de una estrategia de coordinación de todos los municipios afectados, por lo que se debe plantear un plan “que coordine urbanísticamente a los municipios y a todas las complejas infraestructuras propias de un Área Metropolitana en cuestiones importantes, entre ellos especialmente el de la movilidad".

El proyecto con un nuevo puente

El proyecto de la Generalitat prevé un nuevo puente sobre el cauce del Túria y la V-30 con el objetivo de evitar los atascos de la A-3 y mejorar la velocidad comercial de los autobuses entre València, Xirivella, Aldaia y Alaquàs. La actuación salió a información pública con un presupuesto estimado de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Contestación desde los consistorios

Las alegaciones de Aldaia llegan en un contexto de contestación municipal al trazado. Xirivella ya había cuestionado el proyecto al considerar que el recorrido propuesto a su paso por el municipio es “inviable” y genera afecciones urbanas relevantes. Entre ellas, el Ayuntamiento xirivellense señaló la posible pérdida de cerca del 50 % de las plazas de aparcamiento en la avenida de la Constitución. Alaquàs, por su parte, también ha rechazado la propuesta en los términos planteados. El Ayuntamiento ha advertido de que el proyecto supondría un empeoramiento de la seguridad vial, la eliminación de plazas de aparcamiento y zonas de carga y descarga, la reducción de aceras y, además, no garantizaría una reducción significativa del tiempo de paso del autobús.

Defensa de la huerta

Asimismo el colectivo Per l’Horta ha presentado alegaciones al considerar que una parte de la actuación supondría la destrucción de casi 50.000 metros cuadrados de huerta protegida. La entidad reclama a la Generalitat que renuncie al nuevo trazado previsto entre Xirivella y Aldaia y que, en su lugar, se utilicen las carreteras CV-403 y CV-409 en régimen compartido con el tráfico privado.

Cabe recordar que la Generalitat Valenciana abrió la puerta a realizar modificaciones en el proyecto tras las alegaciones presentadas por los los municipios de Xirivella y Alaquàs, tal como informó Levante-EMV.

Los vecinos, también en contra

Los vecinos de Xirivella tampoco quieren la plataforma para mejorar la movilidad entre València y esta localidad de l'Horta Sud. La Federación de Asociaciones Vecinales ha estado recogiendo firmas en contra del proyecto y han presentado alegaciones al proyecto que se encuentra en exposición pública. Asimismo otro vecino, Pedro Alcalá, también inició una campaña de recogida de firmas.