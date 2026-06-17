Alfafar reconoce el éxito internacional de la científica Yolanda Salinas Soler

El Ayuntamiento de Alfafar ha reconocido públicamente a la doctora Yolanda Salinas Soler, vecina de la localidad y destacada científica e investigadora, tras recibir el prestigioso Niederösterreicherin Award 2026 en la categoría de Educación y Tecnología, un galardón otorgado en Austria que distingue a mujeres que están forjando el futuro de forma sostenible gracias a su capacidad de innovación, sus conocimientos y su dedicación técnica.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 11 de junio en la región austríaca de Baja Austria y reunió a destacadas profesionales de ámbitos como la ciencia, la tecnología, la salud, la cultura y el compromiso social. Estos premios reconocen el talento, el liderazgo y la capacidad de inspirar a otras mujeres a través de su trayectoria profesional y su contribución a la sociedad.

Trayectoria

Actualmente, la Dra. Yolanda Salinas Soler desarrolla su labor como química, investigadora y profesora universitaria en el Instituto de Química Aplicada de la IMC Krems University of Applied Sciences, donde lidera proyectos de investigación e innovación y participa activamente en la formación de futuras generaciones de profesionales científicos. Su trabajo se centra en campos como la química aplicada, los materiales avanzados, la nanotecnología y la transferencia de conocimiento entre la investigación y la sociedad.

Yolanda Salinas Soler, junto con el resto de premiadas. / A. A.

Felicitación oficial

Con motivo de este reconocimiento, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha trasladado su felicitación a la científica alfafarense: “Para Alfafar es un orgullo contar con referentes como Yolanda Salinas Soler. Su trayectoria demuestra que el talento, el esfuerzo y la formación pueden llevar muy lejos a nuestras vecinas y vecinos. Este reconocimiento internacional pone en valor no solo su excelente trabajo científico y docente, sino también la capacidad de las mujeres para liderar la innovación y construir el futuro desde el conocimiento”.

Adsuara ha destacado además que Yolanda representa los valores del esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio a la sociedad a través de la ciencia. “Desde el Ayuntamiento queremos reconocer su labor y agradecer que lleve siempre el nombre de Alfafar allá donde desarrolla su carrera profesional”, añade.

Trabajo científico

Durante la gala, la investigadora tuvo la oportunidad de dar visibilidad al importante trabajo científico que se desarrolla en la ciudad de Krems y en la región de Baja Austria, despertando el interés y la admiración de muchos de los asistentes por la magnitud de los proyectos de investigación e innovación que allí se impulsan.

La propia Yolanda Salinas Soler ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de familiares, amistades y vecinos y vecinas de Alfafar que participaron en las votaciones del certamen, contribuyendo a hacer posible este reconocimiento.

Desde el Ayuntamiento de Alfafar se trasladan las más sinceras felicitaciones a la Dra. Yolanda Salinas Soler por este importante logro profesional, que constituye un motivo de orgullo para todo el municipio y un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.

Alfafar celebra así el éxito de una de sus vecinas más internacionales, cuyo trabajo contribuye al avance de la ciencia, la educación y la innovación más allá de nuestras fronteras.