Álvaro Gonzalbo, el alcalde más joven de l'Horta, toma posesión en Moncada: "Es un orgullo formar parte de la historia de este municipio"

Moncada ha sido testigo hoy de dos hitos políticos tras la investidura como alcalde de Álvaro Gonzalbo, en cumplimiento del pacto de gobierno con el PSPV, tras las elecciones de 2023, que establecía un turno de alcaldía de tres y un año. Por una parte, se convierte, con 26 años, en el alcalde más joven de la comarca de l'Horta y casi de España de un municipio de más de 15.000 habitantes, si no fuera por otro valenciano, Jaime Ruix, nuevo alcalde la Pobla de Vallbona y un año menor. La llegada de Gonzalbo también significa que por primera vez en la historia de la democracia, la alcaldía de Moncada es de Compromís.

Es por eso que en el pleno de investidura celebrado a las 20 horas en el salón de pleno del Ayuntamiento de Moncada, el nuevo alcalde fue arropado por los diputados de Compromís, Josep Riera (Meliana) y Dolors Gimeno (Catarroja), y los otros dos únicos alcaldes valencianistas de l'Horta Nord, Sergi Ruiz (Foios), Nicolau Claramunt (Albalat dels Sorells) y Robert Margaix (Massalfassar). También Rafa Carrió, que ocupará la alcaldía en Denia el sábado, Concha Andrés, exalcaldesa socialista, diputado del PSPV por Alicante, Antonio Torres, diputado PSPV, Jose Muñoz, Fran López, presidente de la Mancomunitat de l'Horta Nord, la senadora Rocío Briones, la secretaria general de Més-Compromís Amparo Piquer.

El pleno, dirigido de forma excepcional por Martín Pérez, segundo teniente alcalde, comenzó puntual a las 20 h. Comenzó con el candidato de Ciudadanos, Jesús Gimeno, pidiendo el voto secreto. El pleno tuvo que votar la forma de votar, y se decidió que fue a público. Álvaro Gonzalbo no fue el único candidato que se presentó a la alcaldía. También lo hizo Jesús Gimeno por Ciudadanos, Elena Carrasco por Vox y Marga Benlloch por el Partido Popular. Cada partido votó a su candidato, menos Gonzalbo, que obtuvo los votos a favor de los tres ediles de su partido y el suyo propio, y los siete del PSPV. Once votos a favor frente a diez, que le otorgaba definitivamente la vara de mando a Álvaro Gonzalvo, emocionada, entregada por la que fue la alcaldesa estos últimos once años, Amparo Orts, ante el aplauso de los asistentes.

En su primera tarea como alcalde, Gonzalbo dio el turno de palabra de los portavoces, de menos a más representación. Jesús Gimeno (Ciudadanos) indicó que seguirá con su proceso de fiscalización.Elena Carrasco (Vox) le pidio al nuevo alcalde ser "firme, constante, que se esfuerce y trabaje", con un matiz: "como excompañera de colegio, enhorabuena". Benlloch (PP) también le dio la enhorabuena, y le pidió que "gobierne para todos los ciudadanos".

Álvaro Gonzalbo, el alcalde más joven de l'Horta, toma posesión en Moncada. / Fernando Bustamante

Orts apunta a la reelección

Amparo Orts, le dio la enhorabuena y recordó su llegada a la alcaldía hace once años. "Es un día difícil para mí, dejar la alcaldía aunque sea en cumplimiento del pacto que he respetado , no es sencillo". Recordó sus momentos personales difíciles "que me han hecho entender el valor de las cosas que son verdaderamente importantes". Estos años afirma que la política municipal "requiere dedicación absoluta y muchas horas de trabajo discreto". "Renuncio a la alcaldía pero no a mi compromiso con Moncada", concluyó. "Además de dejar entrever que volverá a presentarse a las elecciones por el PSPV: " Continuaré liderando este proyecto".

Gonzalbo: "Pediré la declaración de zona tensionada y pelearé por un auditorio"

Llegó el turno de palabra del nuevo alcalde, quien, emocionado, aseguró asumir esta reponsabilidad, como "un compromiso con nuestra ciudad, y con orgullo de formar parte de la historia de este municipio".

Tras dar las gracias a todas las personas que han servido a esta ciudad, y en especial a Amparo Orts: "es justo reconocer tu trabajo y dedicación". Además hizo un agradecimiento personal "a mi familia, mis amigos y mis compañeros de militancia, a todas las personas que ha formado parte de mi camino político y vital. Vuestra escucha ha sido fundamental".

Álvaro Gonzalbo, el alcalde más joven de l'Horta, toma posesión en Moncada. / Fernando Bustamante

Gonzalbo recordó que entró en este consistorio con tan solo 19 años, pero que el trabajo más intenso lo ha vivido estos tres base de "patear cada barrio, de reunirse con asociaciones, hablar con vecinos y participar en las fiestas".

El nuevo alcalde también habló de nuevos retos. Así informo a los presentes que va a pedir un informe sobre el estado de la vivienda en el municipio para pedir a la Generalitat Valenciana la declaración de zona tensionada: "Espero contar con todo vuestro apoyo", pidió al resto de concejales.

También dejó claro que tiene una deuda pendiente con las bandas de música: "No es de recibo que un municipio como Moncada no tenga un auditorio. Sé que no lo puedo hacer en un año, pero al menos constituir una mesa de trabajo para sentar las bases".

Por último se despidió con una frase de Nicolau Primitiu: "treballar, existir, esperar".