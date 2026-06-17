El Ayuntamiento de Albal y Aqualia inician la campaña anual de control de plagas en el alcantarillado

El Ayuntamiento de Albal y Aqualia, empresa concesionaria del servicio de gestión del ciclo integral del agua en la localidad, han informado que el pasado 3 de junio comenzó la primera oleada de la campaña anual de control de plagas correspondiente al ejercicio 2026 en la red de alcantarillado del municipio.

Estos tratamientos preventivos forman parte de las actuaciones periódicas que se desarrollan para garantizar la salubridad pública y minimizar la presencia de roedores e insectos en la vía pública. La campaña se prolongará durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, periodo en el que se intensifican este tipo de actuaciones debido al aumento de las temperaturas.

Proceso de eliminación y control

Durante los días en los que se desarrollan los tratamientos, es posible que los vecinos y vecinas observen una mayor presencia de estas plagas en la superficie. Desde el Ayuntamiento y Aqualia se recuerda que esta situación forma parte del proceso habitual de eliminación y control, por lo que no debe generar alarma entre la ciudadanía.

Con el objetivo de reforzar la eficacia de estos trabajos, ambas entidades solicitan la colaboración ciudadana y recuerdan una serie de recomendaciones básicas para evitar la proliferación de roedores e insectos:

• No arrojar desperdicios a la calle, parques, solares o alcantarillas y utilizar siempre las papeleras y contenedores habilitados.

• No alimentar a animales sin dueño en la vía pública, ya que estos restos de comida pueden servir también de alimento para las ratas.

• Depositar las bolsas de basura correctamente cerradas en el interior de los contenedores y respetar los horarios establecidos para su depósito.

• Evitar la acumulación de agua en patios, espacios públicos u otras zonas, ya que favorece la aparición de mosquitos y sirve como punto de abastecimiento para los roedores. Asimismo, se recomienda no levantar las rejillas de los patios.

• Revisar periódicamente el estado de conservación de viviendas e inmuebles para impedir la entrada de estos animales, sellando posibles accesos mediante cemento y malla metálica galvanizada de menos de medio centímetro de diámetro.

El concejal de Urbanismo y Servicios Urbanos, Valero Eustaquio, ha destacado la importancia de mantener este tipo de actuaciones de forma periódica para garantizar su eficacia.

"Herramienta fundamental"

“Los tratamientos periódicos de control de plagas son una herramienta fundamental para mantener bajo control la presencia de roedores e insectos en nuestro municipio, especialmente durante los meses de mayor temperatura, cuando aumenta la actividad de especies como las cucarachas. Por ello, desde el Ayuntamiento realizamos estas actuaciones de forma planificada y continuada a lo largo del año, con el objetivo de garantizar la salubridad de los espacios públicos y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado el edil.

Colaboración ciudadana

Eustaquio ha subrayado además que “la eficacia de estos tratamientos depende en gran medida de la colaboración ciudadana. Es fundamental que todos sigamos unas pautas básicas como depositar correctamente los residuos, evitar dejar restos de comida en la vía pública o impedir acumulaciones de agua. Pequeños gestos que contribuyen de manera decisiva a reducir la proliferación de roedores e insectos y a mantener Albal en las mejores condiciones de higiene y seguridad para todos”.

Con este servicio de control de plagas, el Ayuntamiento de Albal y Aqualia dan respuesta a una de las demandas más recurrentes de la ciudadanía, reforzando la seguridad sanitaria del municipio y contribuyendo a mantener un entorno más limpio, saludable y agradable para vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento de Albal y Aqualia continuarán desarrollando estas actuaciones de manera coordinada a lo largo de los próximos meses, reforzando así su compromiso con la salud pública y la calidad de vida de toda la población.