Apuñalamiento mortal en Aldaia: Hace un año ya se desalojó violentamente a una treintena de personas en la zona del homicidio

Aldaia se ha sobresaltado este martes 16 de junio tras conocer que, sobre las 12 horas, un hombre ha matado a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en el Pla de Quart, junto al polígono industrial. La detención ha tenido lugar en una nave ocupada a unos 20 minutos a pie de allí, en el número 9 de la calle de las Encrucijadas.

Una zona que inevitablemente nos traslada a hace justo un año, el 20 de junio, cuando hombres armados con bates de beisbol, machetes y gas lacrimógeno desalojaron a una treintena de personas que vivían en la antigua nave de Cofedeva, a pocos metros del lugar donde se ha producido el homicidio y posterior detención.

Este suceso acabó con varios heridos y uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital cercano al saltar de un segundo piso para escapar de los golpes y se rompió un hueso de la pierna, que requirió intervención quirúrgica. Además, una testigo y una de las personas agredidas presentaron denuncia formal por los hechos sufridos y las instituciones actuaron entonces con recursos de urgencia.

Fernando Bustamante

La mayoría de los desalojados entonces eran jóvenes de otras nacionalidades, la mayoría de los cuales fueron acogidos en su día en la Ciudad de la Esperanza (Cides), situada a apenas un kilómetro y medio de distancia de la vieja fábrica. El centro de acogida establece un tiempo máximo de estancia de tres meses, tras el cual los refugiados, todos sin papeles de residencia, deben buscar otro lugar donde vivir y muchos se quedan por la zona, tanto en naves abandonadas como en casetas de campo.

Mapeo de personas sin hogar

Esta situación hizo que Aldaia creará un programa para atender asentamientos en coordinación con la Generalitat Valenciana. En noviembre, Aldaia formó parte de una iniciativa del Consell para realizar un mapeo de las personas sin hogar en municipios afectados por la dana. La mayoría de registros se realizaron en esta zona del Pla de Quart, donde la mayoría de migrantes muy jóvenes, que no llegan a la treintena, pagan hasta precios de hasta 500 euros por un habitáculo precario dentro de una autocaravana o una caseta de campo, como en la que se ha producido la reyerta mortal, que demuestra que la situación no ha mejorado, pese a las medidas tomadas.