Madre e hija víctimas de violencia de género y dos menores se quedan en la calle por un desahucio en Catarroja

Maite no tenía consuelo. Después de nueve años de alquiler en la que ha sido su casa en Catarroja, este miércoles se cumplía la orden de desahucio, emitida en el mes de abril, que las dejaba en la calle a ella, a sus hijas de 31 y 10 años y a su nieto de 3. Madre e hija protegidas por el sistema Viogen. “Aquí he hecho toda mi vida y ahora no sabemos que hacer”, comentaba entre sollozos de desesperación a primera hora de la mañana, mientras recogía los enseres y los iba metiendo en bolsas, temiéndose lo peor, ante la atenta mirada de su hija menor.

Maite recoge los enseres de la que ha sido su vivienda en los últimos nueve años. / Ada Dasí

La mujer dejó de pagar el alquiler hace dos años, cuando su vida se complicó y la echaron del trabajo por dos bajas consecutivas, como relata. De igual forma, cuenta que el propietario “quería subirme el alquiler más todavía y yo no podía pagar 800 euros”. “Es una situación muy humillante. Yo puedo dormir en la calle o donde sea, pero mis hijas y mi nieto no”, explicaba con lágrimas en los ojos.

Ayer mismo le cortaron el enganche ilegal a la luz con el que ha ido pasando estos últimos meses, y con esto se apagaron las esperanzas de poder quedarse en la que ha sido su casa hasta ahora. “En el ayuntamiento me han dado cita para el día 7 de julio para pedir ayudas al alquiler, pero yo no puedo conseguir que alguien me alquile un piso”, insiste.

Ejecución del desahucio

A media mañana ha acudido en su ayuda el Sindicat d’Habitatge de València para tratar de conseguir un aplazamiento de una semana o negociar con el propietario un alquiler social, por el informe de vulnerabilidad con el que cuenta la familia. No ha habido ninguna posibilidad.

El Sindicat d'Habitatge apoya a la familia desahuciada. / Ada Dasí

Cuatro patrullas de la Guardia Civil y una de la Policía Local se han personado en el patio y, a pesar de la presencia del sindicato, el desahucio se ha ejecutado sin miramientos, aunque sin resistencia, porque así lo ha querido la familia. Con un profundo dolor, madre e hijas han bajado las bolsas con sus pertenencias, arropadas por amigos. “Con los niños no quiero ir a un albergue. Nos han dejado una planta baja de momento, pero para dejar las cosas”, explica Maite.

Policía y Guardia Civil en el alzamiento. / Ada Dasí

No es un caso aislado

Quique Tárrega, portavoz del Sindicat d’Habitatge, señala que “este no es un caso aislado. Hemos tenido cuatro desahucios en cinco días y en Valencia suelen ser entre 8 y 10 diarios”. “Nosotros tratamos de mediar con los propietarios para conseguir un alquiler social y que puedan quedarse en la vivienda, con la certeza de que no los van a echar”, explica, aunque en el caso de Maite no ha sido posible. “El después suele ser un albergue, si tienen menores a su cargo, y si no a la calle en infraviviendas, como ocurre en el circuito de Fórmula 1 de Valencia”, advierte. “Es importante visualizar estas situaciones porque si no pasarían desapercibidas”.

Fuentes municipales han apuntado que “se han puesto a disposición de la familia todos los recursos municipales disponibles”. “El Ayuntamiento está al lado de la familia, acompañando y activando todos los mecanismos que tiene a su alcance”, aunque advierte de que el problema de la vivienda no es una realidad aislada ni exclusivamente local.