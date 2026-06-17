Medio centenar de policías locales de Paterna son reconocidos por su labor solidaria tras la dana

Medio centenar de efectivos de la Policía Local de Paterna han recibido un rconocimiento por parte del Ayuntamiento por su compromiso social y su participación voluntaria en los municipios afectados por la dana, en un acto institucional cargado de emoción y agradecimiento.

Al acto de distinciones, presidido por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, el Director General de Seguridad Pública, Erich Vanacloig y el Comisario Principal Jefe, Rafael Mestre, han asistido también mandos de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, alcaldes y autoridades de los municipios afectados, así como concejales del equipo de gobierno y de la corporación municipal.

Solidaridad

Durante su intervención, Sagredo ha destacado la magnitud de la tragedia vivida y ha puesto en valor la respuesta solidaria del pueblo paternero subrayando que “lo que vivimos aquellos días fue una de las mayores tragedias que ha sufrido nuestra tierra en décadas. Pero también fue la demostración de que, cuando los valencianos nos necesitamos, sabemos estar unidos. Cuando los valencianos nos necesitamos, los paterneros y las paterneras nos movilizamos. La unidad es una respuesta humana”.

En este sentido, el primer edil ha elogiado “la profesionalidad, valentía y vocación de servicio” en la actuación de la Policía Local de Paterna señalando que “vosotros fuisteis un ejemplo extraordinario de esa respuesta, ayudando, acompañando y tendiendo la mano a aquellos municipios hermanos que atravesaban horas difíciles”.

Un momento del acto de reconocimiento a la Policía Local de Paterna. / A. P.

"Hoy no entregamos únicamente unas condecoraciones. Hoy reconocemos una forma de entender el servicio público y a quienes estuvieron allí cuando más falta hacía. A quienes dejaron a un lado el cansancio y los horarios para acudir allí donde había personas que necesitaban ayuda”, ha añadido.

Mención especial

Asimismo, Sagredo ha asegurado que cada uno de los 51 efectivos condecorados ha sido “una parte esencial de esa respuesta colectiva”, remarcando también el papel del Jefe de la Policía Local, Rafael Mestre, por su liderazgo al frente de un cuerpo “ejemplar, profesional y eficaz que se ha convertido en motivo de orgullo para toda la ciudad”.

El primer edil ha hecho una mención especial al Intendente José Miguel Colás por su trayectoria profesional, con motivo de su inminente jubilación, destacando su cercanía y su contribución durante tantos años al fortalecimiento de la relación entre la Policía Local, el Ayuntamiento y la ciudad de Paterna

Por su parte, el Comisario Principal Jefe, Rafael Mestre ha agradecido la ola de solidaridad y la respuesta coordinada de funcionarios, trabajadores y responsables de la empresa pública GESPA, que junto a la Policía Local actuaron a través del Centro de Emergencias Municipal (CECOPAL) a partir del fatídico 29 de octubre.

Mestre ha precisado además la rápida movilización de recursos y el esfuerzo conjunto que permitió colaborar en el reparto inmediato de ayuda para aliviar el sufrimiento de los municipios afectados, poniendo de manifiesto el valor del trabajo en equipo ante situaciones de emergencia.

Con este homenaje, el Ayuntamiento de Paterna distingue no solo la profesionalidad de su Policía Local, sino también su compromiso humano y su vocación de servicio público en momentos críticos.