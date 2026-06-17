Noche de San Juan: Los mejores planes en Massalfassar para la noche más larga del año

Massalfassar se prepara para vivir una edición muy especial de la Nit de les Bèsties el próximo 20 de junio. La emblemática cita de cultura popular y fuego, organizada por la Colla de Dimonis de Massalfassar junto al ayuntamiento, coincidirá este año con la celebración del 35º aniversario de la entidad, una de las asociaciones culturales más representativas del municipio.

La programación, enmarcada en las celebraciones de San Juan, tendrá como acto principal el tradicional Correfoc, que reunirá a más de un centenar de dimonis y diablos, además de numerosas figuras de bestiario festivo procedentes de distintos puntos del territorio.

Programación de San Juan en Massalfassar. / A. Massalfassar

Agrupaciones invitadas

Para conmemorar esta efeméride, la Colla contará con la participación de agrupaciones invitadas como los Dimonis de Calvià (Mallorca), la Diabòlica de Morvedre (Valencia) y el Ball de Diables i Drac de Montornès del Vallès (Barcelona), en un encuentro que pondrá de relieve la riqueza y la tradición compartida de la cultura del fuego.

Las actividades arrancarán el viernes 19 de junio con un correbars por los establecimientos colaboradores de la localidad. Ya el sábado, la programación continuará con diferentes propuestas de cultura popular, entre ellas una muestra en la que participarán el Grup de Danses de Puçol y la Muixeranga del Carraixet, que llenarán las calles de música, danzas y tradiciones antes del inicio del Correfoc.

Dimonis de Massalfassar en una imagen de archivo. / A. Massalfassar

Treinta y cinco años impulsando la cultura popular

A lo largo de sus 35 años de trayectoria, la Colla de Dimonis de Massalfassar ha trabajado de forma continuada en la conservación y difusión de las tradiciones festivas vinculadas al fuego, consolidándose como un referente cultural dentro y fuera de l’Horta Nord.

El alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, ha destacado que la colla “es un ejemplo del compromiso y la vitalidad del tejido asociativo local”, y ha señalado que esta celebración permitirá “mostrar la riqueza de nuestra cultura popular y compartirla con las numerosas personas que nos visitarán durante el fin de semana”.

La jornada festiva concluirá con la actuación del grupo MOX y una sesión musical a cargo de Sixties Mostres, que pondrán el cierre a una edición en la que tradición, música y convivencia volverán a ser protagonistas.