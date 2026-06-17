El Pacte Territorial per l’Ocupació celebra sus 25 años con un documental sobre su historia

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha acogido este miércoles, 17 de junio, el estreno y la proyección del documental “25 anys del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud”, que recoge la trayectoria de este organismo dinamizador de la red económica comarcal, que integra en su estructura a los principales agentes sociales (sindicatos, empresariado, centros de formación y administración).

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha conducido un emotivo acto en el que ha participado el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ. Entre los asistentes estaban la senadora y exdirectora general de Labora, Rocío Briones; la expresidenta de la Mancomunitat, Empar Navarro; el presidente de Pactem Nord y alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría; la responsable de Orientación Laboral de Florida, Ana Company; la representante de Fevec, Maria Lladró, o la dirigente de la Fundación la Caixa, Soraya Casado.

También han acudido a la cita concejalías de los ayuntamientos de la comarca y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, equipos de las Agencias de Desarrollo Local (ADL), líderes sindicales de UGT y CCOO, Unión Gremial y otras asociaciones de comercio y empresariales, y representantes de los centros de formación profesional.

José F. Cabanes entrega la lámina “Gratitud” a Miguel Chavarría. / M. H. S. / LEV

La dana y su impacto en el tejido económico de la comarca han marcado un acto, en el que se ha destacado, entre otras iniciativas, el plan Avanza Empresas, por el que cuatro Universidades valencianas (la UV, la UPV, la Universidad Católica y Florida), con su alumnado de màster y su profesorado, han ayudado a rescatar 60 empresas que se planteaban cerrar, a través de un plan de acompañamiento y asesoramiento.

El papel de las ADL

José F. Cabanes ha elogiado el momento que vive la economía española con récord de persones trabajando, “a pesar de haber pasado una pandemia y, en nuestro caso, una dana”, lo que ha atribuido “en gran parte” a “las políticas activas de empleo que se impulsan desde las Agencias de Desarrollo Locales de los ayuntamientos”, además del trabajo de organismos como el Pacte.

Por su parte, Antonio Galvañ, ha destacado la trayectoria del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud porque “es un referente y un ejemplo de cooperación entre administracions y con los agentes sociales”. “El gran desafío ahora es atraer talento, formar talento y recualificar a los trabajadores. El reto es la retención del talento. Los pactos territoriales van a tener que trabajar en ello”, ha expresado.

La presentación en la Mancomunitat de l'Horta Sud. / M. H. S. / LEV

En relación con la dana, José F. Cabanes ha realizado un reconocimiento especial al consorcio Pactem Nord por todo el apoyo durante este año y medio, y los recursos que destinaron, entre ellos una técnica que ha trabajado para diversos consistorios de l’Horta Sud ayudando a personas emprendedoras a iniciar nuevos negocios. Para ello, ha entregado a Chavarría, la lámina “Gratitud” de la artista de Xirivella Maika Sosa.

También el coordinador del Pacte, Andrés Martínez, ha presentado los primeros datos de la encuesta que el Pacte ha realizado a los negocios de la comarca sobre su situación, un año y medio después de la dana, a través del ejemplo de la evolución de una supuesta empresa generada con inteligencia artificial.

El documental

La jefa de Producción de Levante TV, Beatriz Carrascosa, ha sido la encargada de introducir el documental, un audiovisual de 30 minutos en el que participan, desde el primer equipo que coordinó el Pacte, integrado por Mario Caballero y María Castillo, hasta Galvañ, Briones o Navarro, pasando por representantes de UGT, CCOO, Florida, Labora, el empresariado, los centros de formación profesional, las Agencias de Desarrollo Local (ADL) y personas usuarias del Pacte.