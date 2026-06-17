Paiporta lanza una nueva aplicación móvil para mejorar la comunicación con la ciudadanía

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Modernización y Transparencia, ha puesto en marcha una nueva aplicación móvil con el objetivo de mejorar la comunicación con la ciudadanía y continuar avanzando en sus políticas de participación ciudadana. Esta nueva herramienta digital permitirá establecer un canal más directo, rápido y accesible entre el Consistorio y las vecinas y vecinos del municipio.

El concejal de Modernización y Transparencia, Elías López, ha destacado que “esta app es una herramienta clave para acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía, facilitar la comunicación directa y dar respuesta de manera más ágil a las necesidades del día a día”. En este sentido, ha subrayado que “la modernización también pasa por abrir nuevos canales para que la ciudadanía tenga más voz y más capacidad de participación”.

La app puede instalarse en el móvil a través del enlace https://www.paiporta.es/civis/pwa/#!/ .

Espacio CIVIS

La nueva app incorpora diferentes funcionalidades que facilitan la relación con la administración local. Entre las principales herramientas destaca el buzón de sugerencias, así como el sistema CIVIS, que permite a la ciudadanía comunicar de manera sencilla cualquier tipo de incidencia en la vía pública o en los servicios municipales.

Además, la aplicación ofrece información de utilidad para el día a día, como la agenda municipal de actividades, las últimas noticias, las farmacias de guardia o la posibilidad de solicitar cita previa para la Oficina Única de Atención a la Ciudadanía. También incluye accesos directos a espacios como el portal de transparencia municipal o el portal de reconstrucción.

Nueva APP en Paiporta. / A.P.

Tras la reciente renovación del portal web municipal, esta nueva aplicación supone un paso más en la estrategia de transformación digital del Ayuntamiento de Paiporta, orientada a facilitar el acceso a los servicios públicos y a reforzar la participación ciudadana, apostando por una administración más cercana, eficiente y transparente.

En este sentido, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado que “continuamos avanzando en la construcción de una administración más cercana, accesible y adaptada a las necesidades de la ciudadanía». Asimismo, ha concluido que «la tecnología debe estar al servicio de las personas y facilitar la relación diaria con el Consistorio”.