Quince mujeres en situación de vulnerabilidad reciben diplomas del proyecto SARA 2025-2026 en Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha entregado los diplomas a 15 mujeres participantes en el proyecto SARA 2025-2026, un programa social y multicultural impulsado junto a Cáritas Parroquial dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa ofrece formación integral con itinerarios personales y grupales para mejorar su desarrollo personal, emocional y social, así como favorecer su inserción sociolaboral y el bienestar de sus familias en el municipio.

El acto de fin de curso ha contado con la presencia del Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado de la Teniente Alcalde Garantía Social, Isabel Segura, la concejala de Fiestas, Andrea López y la concejala de Participación Ciudadana, Paqui Periche, además de la directora del proyecto, Pilar Soriano, y el párroco de la Iglesia de San Pedro Apóstol, Juan Antonio Cabanes.