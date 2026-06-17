Las residencias de mayores de l’Horta acumulan casi 32.000 personas en listas de espera

La falta de plazas residenciales para personas mayores se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella de los servicios sociales en las poblaciones de l’Horta. Los datos de la lista de espera de las residencias con plazas públicas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales -correspondientes al 17 de marzo de 2026- reflejan una situación de saturación estructural: los 41 centros públicos y concertados de la comarca repartidos en diferentes municipios suman 4.099 plazas residenciales autorizadas, pero solo 2.541 están integradas en el sistema público, frente a 31.991 personas en lista de espera.

La cifra deja una fotografía contundente: en L’Horta hay más de doce personas esperando por cada plaza pública residencial disponible. Aunque existen camas autorizadas, cerca de cuatro de cada diez no forman parte del circuito público del SPVSS, lo que limita el acceso real de las familias que dependen de una plaza pública o concertada para atender situaciones de dependencia.

La mayor presión se concentra en la zona sur de la comarca, que es la zona con municipios con mayor población. Los municipios analizados acumulan cerca de 21.000 personas en lista de espera.

La espera por municipios

Por municipios, Torrent encabeza la lista con 4.477 personas en espera y 276 plazas públicas repartidas entre seis centros. De estos, la residencia de Santa Elena es la que más espera tiene con 841 registros en lista de espera y un tiempo de 138 días de espera con trámite de urgencia. Este centro tiene solo 73 plazas públicas y 76 autorizadas. A continuación se sitúa la residencia y centro de día PMD de Torrent -con 108 plazas públicas y las mismas autorizadas- con 808 personas en espera y 148 días.

Le siguen en la lista de espera los tres centros de mayores de Manises, con 2.386 personas y 211 plazas; Massamagrell, con 1.611 personas y 125 plazas; Moncada, con 1.605 personas y 160 plazas; el Puig de Santa Maria, con 1.599 personas/registros en espera; Xirivella, con 1.595 personas y 89 plazas; y Quart de Poblet, con 1.592 personas y 95 plazas. Los dos centros de Paterna, por su parte, tienen una demora de 1.580 registros y 133 plazas en el sistema público. La residencia de la Canyada tiene una demora de 784 personas mientras que la de Vallesol se eleva a 796.

El desequilibrio por escasa oferta pública

El desequilibrio resulta especialmente grave en municipios donde la oferta pública es muy reducida en relación con la demanda. En Burjassot, la residencia BalleSOL cuenta con 105 plazas autorizadas, pero solo 21 integradas en el SPVSS, mientras la lista de espera asciende a 842 personas. En Sedaví, Novaedat dispone de 124 plazas autorizadas, pero únicamente 25 públicas, con 764 personas esperando. En ambos casos, la ratio supera ampliamente la media comarcal.

Tiempo medio de espera de 151 días

La demora media también confirma la tensión del sistema. En los centros de L’Horta con dato disponible, el tiempo medio de espera con trámite de urgencia se sitúa en torno a 151 días, es decir, unos cinco meses. Sin embargo, hay casos que desbordan esa media: la residencia Parqueluz de Xirivella alcanza los 389 días de espera con urgencia; Savia Picassent, 233 días; BalleSOL Burjassot, 204; Cantalops Massamagrell, 203; y el centro de tipología mixta de Quart de Poblet, 202 días.

Los municipios con mayor presión asistencial. / Levante-EMV

Cuando no existe trámite de urgencia, la información disponible es más limitada, pero los datos apuntan a esperas todavía más largas. En Sedaví, el tiempo medio sin urgencia llega a 778 días; en Godella, a 658; en Quart de Poblet, a 435; y en Moncada, a 364 días.

La situación dibuja un problema de fondo para las familias de l’Horta: el envejecimiento de la población, el aumento de la dependencia y la insuficiencia de plazas públicas están empujando a muchos hogares a asumir durante meses —e incluso años— unos cuidados que requieren recursos profesionales. La residencia, que debería ser una respuesta social garantista para las personas mayores con mayor necesidad de apoyo, se convierte así en una espera prolongada que tensiona a familias, cuidadores y servicios municipales.

Los datos ponen el foco en una reivindicación recurrente del sector social: ampliar la red pública y concertada, agilizar la resolución de expedientes y planificar nuevas plazas allí donde la demanda ya supera con claridad la capacidad existente. En l’Horta, la lista de espera no es una incidencia puntual, sino el síntoma de una brecha asistencial que afecta de lleno a las personas mayores dependientes y a su entorno familiar.