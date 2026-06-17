Torrent acerca la ópera al público con una charla previa a la llegada de Les Arts Volant 2026

Torrent volverá a convertirse este verano en escenario de la cultura con la llegada de Les Arts Volant 2026, el proyecto de difusión cultural impulsado por el Palau de Les Arts Reina Sofía, en colaboración con Cultura de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València y el Ayuntamiento de València, que tiene como objetivo acercar la ópera y el teatro lírico a todos los rincones de la Comunitat Valenciana.

Como actividad previa a esta cita cultural, el Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Cultura, ha organizado una sesión divulgativa dirigida al público bajo el título “La ópera en construcción”, que tendrá lugar el próximo 23 de junio, a las 18:30 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

Carácer didáctico

La actividad, de carácter didáctico y abierto a toda la ciudadanía, ofrecerá las claves necesarias para comprender y disfrutar mejor del espectáculo que posteriormente llegará a Torrent dentro de la gira de Les Arts Volant. Durante la sesión se acercará a los asistentes el contexto histórico, musical y artístico de la obra, así como la figura del compositor valenciano José Serrano, una de las personalidades más relevantes de la música escénica española.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de iniciativas como esta para acercar la cultura a todos los públicos. “Queremos que los torrentinos puedan disfrutar de espectáculos de gran calidad, pero también que tengan la oportunidad de conocer y comprender el rico patrimonio cultural que representan. Esta charla es una excelente puerta de entrada para vivir con mayor intensidad la experiencia de Les Arts Volant y seguir consolidando a Torrent como una ciudad comprometida con la cultura”, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha subrayado el valor pedagógico de la propuesta. “La sesión permitirá descubrir de una forma cercana y amena aspectos fundamentales de la obra y de la trayectoria de José Serrano, facilitando que cualquier persona, tenga o no conocimientos previos, pueda acercarse al género lírico y disfrutar plenamente del espectáculo que veremos en julio en nuestra ciudad”, ha explicado.

Les Arts Volant llegará a Torrent el 16 de julio

La gira de Les Arts Volant 2026 hará parada en Torrent el próximo jueves 16 de julio, a las 22:00 horas, con la representación del espectáculo “Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió”, una propuesta original que combina música, humor y tradición para acercar el género lírico al gran público.

La representación tendrá lugar en la Plaza Mayor, a los pies de la emblemática Torre de Torrent, transformando uno de los espacios más representativos del municipio en un gran escenario al aire libre y ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar gratuitamente de una experiencia cultural única.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su apuesta por acercar la cultura de calidad a la ciudadanía y por impulsar actividades que fomenten la participación y el acceso universal a las artes escénicas. La charla del próximo 23 de junio servirá como antesala perfecta para una de las citas culturales más destacadas del verano en la ciudad.