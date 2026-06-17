Torrent promueve la educación ambiental con la suelta de erizos recuperados

El Ayuntamiento de Torrent participará el próximo lunes 22 de junio en una nueva jornada de educación ambiental y conservación de la biodiversidad con la liberación de ejemplares de erizo europeo (Erinaceus europaeus) recuperados por el Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler.

La actividad, organizada conjuntamente por Vaersa, el Centro de Recuperación de Fauna La Granja, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, el Ayuntamiento de Torrent y el Voluntariat Ambiental Torrent Verd, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el trabajo que se realiza para la recuperación de especies silvestres y fomentar el respeto por el patrimonio natural del municipio.

Barranc de Soterranya

La jornada comenzará a las 19:00 horas en el Barranc de Soterranya, uno de los espacios naturales más representativos del término municipal de Torrent. En este enclave, los participantes podrán conocer de primera mano las características y hábitos del erizo europeo, así como las principales amenazas que afectan a esta especie y las actuaciones que se desarrollan para garantizar su conservación.

Los ejemplares que serán liberados han sido atendidos y rehabilitados en el Centro de Recuperación de Fauna La Granja, donde reciben los cuidados necesarios hasta encontrarse en condiciones óptimas para regresar a su hábitat natural. La suelta supone el último paso de un proceso de recuperación que permite devolver estos animales al medio natural contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad local.

Torrent acoge una nueva suelta de erizos recuperados para favorecer la conservación de la fauna autóctona. / A. Torrent

La actividad está abierta a toda la ciudadanía y constituye una oportunidad para que vecinos y familias participen en una experiencia divulgativa única, observando de cerca el regreso de estos pequeños mamíferos a la naturaleza y aprendiendo sobre la importancia de proteger la fauna autóctona.

Las personas interesadas en asistir deberán formalizar previamente su inscripción a través del formulario habilitado por la organización.

Actividad también en Montserrat

Además, esta iniciativa tendrá continuidad esta misma semana con una jornada similar que se celebrará el viernes en el municipio de Montserrat, reforzando el compromiso de las entidades organizadoras con la sensibilización ambiental y la conservación de la fauna silvestre en el territorio valenciano.