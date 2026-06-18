Alfafar impulsa el proyecto europeo AHA Budapest para mejorar la vivienda asequible y la detección de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Alfafar ha presentado a los equipos políticos y técnicos municipales las próximas actuaciones que se pondrán en marcha en el marco del proyecto europeo AHA Budapest – Affordable Housing for All, una iniciativa de la Iniciativa Urbana Europea orientada a probar soluciones innovadoras en materia de vivienda asequible, vulnerabilidad residencial e inclusión urbana.

La reunión ha servido para dar a conocer el estado del proceso de transferencia que Alfafar desarrolla dentro del proyecto y para presentar las dos herramientas principales que comenzarán a trabajarse en el municipio: un diagnóstico integral sobre la situación residencial de Alfafar y una herramienta de alerta temprana para detectar situaciones de vulnerabilidad residencial antes de que deriven en emergencias habitacionales.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que AHA Budapest representa una oportunidad para incorporar conocimiento europeo, innovación y metodología a las políticas locales de vivienda. “El proyecto nos permite trabajar con una mirada más preventiva y coordinada, precisamente en un momento en el que Alfafar necesita reforzar todas las herramientas que ayuden a conocer mejor la realidad residencial y a anticipar situaciones de riesgo”, explica.

Asistentes. / A.A.

AHA Budapest es un proyecto europeo liderado por la ciudad de Budapest que trabaja sobre nuevos modelos de respuesta municipal ante los retos de la vivienda. Alfafar participa como socio de transferencia, junto con otras ciudades europeas, con el objetivo de aprender del modelo de Budapest y adaptar a la realidad local aquellos elementos que puedan resultar más útiles para el municipio.

El proyecto inició su recorrido en Alfafar en septiembre de 2024. Tan solo un mes después, la dana golpeó gravemente al municipio y al conjunto de l’Horta Sud, alteró de manera profunda el contexto sobre el que se había comenzado a trabajar. En este nuevo escenario, las actuaciones vinculadas a la vivienda han adquirido aún más sentido y una orientación más práctica, con la voluntad de sentar las bases de futuras políticas públicas de vivienda en uno de los territorios más afectados por la riada de 2024.

“Cuando Alfafar se incorporó al proyecto, ya éramos conscientes de que la vivienda era un reto estratégico para el municipio”, afirma Adsuara. “Después de la dana, esta necesidad se ha hecho todavía más evidente. Hoy trabajar en diagnóstico, prevención y detección temprana no es solo una línea europea de innovación urbana, sino una necesidad real para planificar mejor el futuro de Alfafar”, añade.

Mejorar las políticas de vivienda

El proyecto parte de una idea central: las políticas de vivienda necesitan combinar conocimiento, prevención, coordinación entre servicios y capacidad de intervención. En este sentido, el proceso de transferencia en Alfafar se ha orientado a identificar qué aprendizajes del modelo europeo pueden ayudar al municipio a anticipar mejor las situaciones de riesgo y a reforzar la planificación local en materia de vivienda.

La primera de las actuaciones será un diagnóstico integral de vivienda, que permitirá analizar con mayor profundidad la realidad residencial de Alfafar. Este trabajo combinará datos cuantitativos, información cualitativa y metodologías participativas, con el objetivo de conocer mejor el parque de viviendas, las dinámicas residenciales, las situaciones de vulnerabilidad, los recursos existentes y las oportunidades de actuación municipal.

Presentación en el salón de plenos. / A.A.

Este diagnóstico también permitirá formular líneas estratégicas adaptadas a las capacidades reales del Ayuntamiento, así como identificar posibles instrumentos, experiencias y vías de financiación que faciliten la puesta en marcha de futuras medidas en materia de vivienda. Entre las posibles actuaciones que podrán evaluarse a partir de sus conclusiones se encuentran fórmulas como el co-living, programas de convivencia entre estudiantes y personas mayores, acuerdos con las inmobiliarias de la localidad para fomentar alquileres asequibles o la planificación de nuevos espacios destinados a vivienda. Además, el estudio permitirá conocer con mayor precisión la situación residencial del municipio y servirá de base para diseñar nuevas herramientas y políticas públicas adaptadas a las necesidades reales de Alfafar. Asimismo, las conclusiones podrían determinar si el municipio reúne las condiciones para ser considerado una zona tensionada, una circunstancia que permitiría al Ayuntamiento valorar la solicitud de esta declaración ante la Generalitat Valenciana para contribuir a regular los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda.

Detección precoz de la emergencia habitacional.

La segunda actuación se centrará en el desarrollo de una metodología innovadora de detección precoz de la emergencia habitacional. El objetivo es avanzar hacia una herramienta que permita identificar casos con alto riesgo de pérdida de vivienda antes de que la situación sea irreversible, especialmente en un contexto en el que las dificultades residenciales afectan a perfiles de población cada vez más diversos y no siempre detectados por los circuitos habituales de atención social.

Esta línea de trabajo incluirá el análisis de indicadores de precariedad habitacional, la exploración de posibles herramientas digitales o bases de datos útiles para los servicios municipales, la definición de una metodología de atención temprana y el contraste con los agentes que intervienen en el territorio. Su desarrollo tendrá un carácter experimental y colaborativo, de manera que las herramientas resultantes estén adaptadas a las necesidades y capacidades de los equipos que deberán aplicarlas.

Presentación del proyecto. / A.A.

Durante la sesión se ha remarcado que el éxito de estas actuaciones dependerá en gran medida de la coordinación entre diferentes áreas municipales y agentes del territorio. Además de la relación continuada con Servicios Sociales, el proyecto puede requerir la colaboración puntual de otros departamentos municipales, áreas económicas y de recaudación, responsables de protección de datos, entidades asociativas y organizaciones del tercer sector.

Adsuara subraya que la respuesta a los retos de la vivienda no puede depender de una única área municipal. Según el alcalde, “necesitamos datos, coordinación, capacidad técnica y una visión compartida del municipio. Precisamente por eso este proyecto es importante: porque nos ayuda a trabajar de forma transversal y a dejar herramientas útiles para los próximos años”.

Fina Carreño y Juan Ramón Adsuara. / A.A.

“Queremos que AHA Budapest no sea solo un proyecto europeo, sino un punto de inflexión para consolidar una política local de vivienda más sólida, más preventiva y más adaptada a la realidad de Alfafar”, concluye el alcalde.