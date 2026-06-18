El CEIP Vicent Ricart Bonillo de Benetússer se renueva por completo con una inversión de más de 3,5 millones de euros

Benetússer dará un importante salto de calidad en sus infraestructuras educativas con la adecuación y mejora integral del CEIP Vicent Ricart Bonillo, una actuación incluida en el Programa Edificant que transformará uno de los centros educativos del municipio para adaptarlo a las necesidades actuales del alumnado, del profesorado y de toda su comunidad educativa.

El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 3.555.694,31 euros, permitirá actuar de forma global sobre el colegio, combinando la renovación del edificio existente con la construcción de nuevos espacios y la modernización de instalaciones que habían quedado obsoletas tras más de tres décadas de uso. La previsión municipal es que el centro esté listo para el comienzo del curso 2027-2028, en septiembre de 2027.

Una de las actuaciones más destacadas será la construcción de un nuevo gimnasio. El edificio actual esta siendo demolido y sustituido por una nueva instalación más moderna, segura y funcional, con estructura de hormigón, vestuarios, aseos, zona de pista deportiva, rocódromo interior, espalderas y gradas telescópicas. Este nuevo espacio permitirá mejorar la práctica deportiva del alumnado y ofrecer al profesorado de Educación Física unas instalaciones más adecuadas, versátiles y adaptadas a la actividad diaria del centro.

La intervención también supondrá una mejora profunda del edificio principal. Se sustituirán las carpinterías exteriores por otras con mejores prestaciones, se instalarán lamas de protección solar y rejas en las zonas previstas, se renovarán armarios y elementos interiores, se repararán grietas, se pintará el edificio por dentro y por fuera y se pulirán los suelos. Todo ello permitirá disponer de aulas y espacios comunes más confortables, seguros y eficientes.

Obras el el CEIP Vicent Ricart de Benetússer. / A.B.

Uno de los cambios con mayor impacto en la vida diaria del alumnado será la reorganización de los aseos. El proyecto contempla nuevos aseos adaptados para personas con discapacidad y la adecuación de los baños de Infantil para que cada aula cuente con su propio aseo, tal como marcan las normativas actuales. Esta mejora facilitará la autonomía de los niños y niñas más pequeños y mejorará la accesibilidad general del centro.

La zona administrativa también se reorganizará para responder mejor al funcionamiento actual del colegio. Se redistribuirán espacios como Dirección, Jefatura de Estudios, Orientación, Secretaría, Archivo, Conserjería y Reprografía, lo que permitirá mejorar la organización interna y el trabajo diario del equipo docente y administrativo.

Protagonismo de los patios

Los patios serán otro de los grandes protagonistas de la actuación. El proyecto prevé nivelar la zona de juegos de Primaria, repintar las pistas deportivas, incorporar nuevos juegos pintados tanto en Infantil como en Primaria, instalar rocódromos en ambos patios, colocar nuevos juegos infantiles con pavimento de caucho y crear una zona de canastas en pared para el patio de Primaria. Además, se construirá un nuevo aseo adaptado en el patio y se renovará el cerramiento perimetral, con limpieza y repintado del muro exterior.

Estas mejoras permitirán que los patios se conviertan en zonas más activas, inclusivas y seguras para el juego, la convivencia y la actividad física. El alumnado contará con más posibilidades de movimiento, juego y aprendizaje al aire libre, mientras que el profesorado dispondrá de espacios más adecuados para desarrollar actividades educativas y deportivas.

El proyecto incorpora además una renovación completa de instalaciones. Se recableará la instalación eléctrica, se sustituirán las luminarias por tecnología LED para garantizar una iluminación adecuada en aulas y dependencias, y se renovarán los mecanismos. También se desmontará la antigua red de calefacción y se instalará un nuevo sistema mediante radiadores de aluminio, junto con equipos descentralizados de climatización y ventilación que permitirán mejorar la calidad del aire y el confort térmico en el centro.

Otra de las mejoras más relevantes será la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del edificio existente, destinadas a alimentar parte del consumo eléctrico del colegio. Esta medida permitirá avanzar hacia un centro más eficiente y sostenible, reduciendo el consumo energético y mejorando las condiciones ambientales del edificio.

Con este proyecto tan esperado, el CEIP Vicent Ricart Bonillo se convertirá en un centro más moderno, accesible, eficiente y preparado para la educación del futuro. El proyecto no solo renovará espacios deteriorados o desfasados, sino que mejorará de forma directa la experiencia diaria de alumnos, alumnas, docentes y familias.

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Está prevista una visita de obras con el equipo directivo del centro y la asociación de padres y madres para el próximo mes de julio en el que los representantes del profesorado y las familias del alumnado podrán conocer de primera mano el desarrollo de la obra.