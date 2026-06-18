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Sucesos

Descubren más de 1.800 plantas de marihuana en un chalet de Picassent

El fuerte olor a marihuana alertó a los vecinos de Picassent, lo que inició una investigación que culminó con la detención del responsable de la plantación

La plantación de marihuana de una urbanización de Picassent.

La plantación de marihuana de una urbanización de Picassent. / Guardia Civil

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Redacción Levante-EMV

Picassent

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que había desarrollado una sofisticada plantación de marihuana en un chalet ubicado en una urbanización de Picassent.

La investigación se inició cuando varios vecinos de una urbanización de Picassent informaron de un fuerte hedor de marihuana. Los agentes se trasladaron para comprobarlo y apreciaron el olor, pero no lograron identificar el punto exacto de su origen.

Se solicitó la colaboración de la suministradora de electricidad, para tratar de detectar una posible pérdida energética que permitiera localizar la plantación. Así se encontró una defraudación semejante al gasto medio de diez viviendas y se logró identificar el foco.

Tras varios seguimientos discretos se identificó al morador de la vivienda y se comprobó que el modus vivendi era compatible con la actividad delictiva investigada.

Más de 1800 plantas

Con esos indicios se efectuó una entrada y registro en la que fueron aprehendidas 1.806 plantas de marihuana. Además, se intervinieron equipamientos electrónicos para el cultivo y elaboración de drogas que incorporaban la última tecnología disponible y que permitirían lograr una cosecha cada tres meses de media.

El autor de los hechos, un hombre de 29 años y nacionalidad española, fue detenido. Se le imputan delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y de defraudación de fluido eléctrico.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Picassent. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent en funciones de guardia.

La plantación de marihuana en Picassent.

La plantación de marihuana en Picassent. / Guardia Civil

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