El desvío del barranco de la Saleta en Aldaia supera el último trámite técnico antes de salir a licitación

La adecuación del barranco de la Saleta ha dado un paso administrativo clave antes de materializarse en la obra que permitirá ampliar su capacidad hidráulica y desaguar en el nuevo cauce del río Túria. La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado técnicamente el proyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), uno de los últimos trámites previos a la licitación y posterior contratación de los trabajos, que podría producirse en las próximas semanas, según ha informado la CHJ.

La actuación, con una inversión estimada de 150 millones de euros, está llamada a ser una de las mayores infraestructuras hidráulicas de protección frente a inundaciones de la provincia de Valencia y la primera gran obra dentro de la respuesta integral prevista tras la dana de octubre de 2024 en la cuenca del barranco del Poyo.

Vía Verde de la Saleta en el tramo abierto. / CHJ

Recuperar una salida hidráulica

El objetivo central del proyecto es recuperar una salida hidráulica efectiva para las históricas avenidas del barranco de la Saleta, cuyo cauce natural ha quedado alterado durante décadas por el crecimiento urbano y la construcción de infraestructuras. Esa pérdida de continuidad ha agravado históricamente el riesgo de inundación en zonas urbanas de Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y València, con el episodio más reciente y grave durante la dana de finales de octubre de 2024.

Plano de actuación en la Saleta. / CHJ

Aunque la solución venía estudiándose desde años atrás, la catástrofe obligó a revisar el diseño con nuevos estudios hidráulicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). Esa actualización ha permitido reforzar la capacidad de la infraestructura: la conducción principal pasará de los 80 metros cúbicos por segundo previstos inicialmente a 100, y podrá incorporar además otros 30 metros cúbicos por segundo procedentes del tramo urbano del barranco.

El proyecto

La obra arrancará con una estructura de derivación en el entorno de la CV-410 y los accesos a Aldaia y Bonaire. Desde ese punto se repartirán los caudales hacia tres elementos: la cuneta de la CV-410, con más de 15 metros cúbicos por segundo de capacidad; el encauzamiento que atraviesa Aldaia, cuya ampliación municipal prevé alcanzar los 30 metros cúbicos por segundo (estas obras ya están al 85 % de ejecución según anunció el consistorio en una reciente visita); y una nueva conducción soterrada de 100 metros cúbicos por segundo que luego da paso a la vía verde.

Visita a las obras en el tramo urbano que ejecuta el ayuntamiento. / Levante-EMV

Esa conducción subterránea tendrá unos cuatro kilómetros de longitud y estará formada por grandes marcos de hormigón armado de hasta 7,5 metros de anchura y 4 metros de altura. Su trazado discurrirá por la zona norte de Aldaia hasta conectar con el tramo final de la actuación.

Uno de los puntos más complejos será el cruce bajo la línea ferroviaria València-Utiel, que se resolverá mediante una hinca subterránea para evitar cortar el tráfico ferroviario.

Vía verde hasta el Túria

Tras el tramo soterrado, el agua continuará por una vía verde hidráulica de cerca de tres kilómetros, concebida como un encauzamiento abierto e integrado en el paisaje agrícola de la huerta. El sistema culminará con la conexión al nuevo cauce del Turia mediante una infraestructura bajo la V-30, que se ejecutará en colaboración con la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta última pieza se desarrollará en una fase independiente por su complejidad técnica.

Otros 10 proyectos tras la primera gran obra

La Confederación Hidrográfica del Júcar sitúa este proyecto como la primera gran actuación de una solución más amplia para reducir el riesgo de inundación en la cuenca del Poyo. En paralelo, la CHJ y el Miteco trabajan en la redacción de diez proyectos, adjudicados por más de tres millones de euros, que abarcan las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta, la zona del río Magro y áreas de almacenamiento controlado de avenidas en los entornos de Chiva y Utiel.

Imagen aérea de la futura vía verde del proyecto de adecuación de la Saleta. / CHJ

En este contexto, la Confederación trabaja de "forma coordinada" con los ayuntamientos implicados en la definición del alcance y contenido de los proyectos, con el objetivo de garantizar que las soluciones planteadas respondan a las necesidades reales del territorio.

La clave ambiental y territorial de la actuación estará ahora en cómo compatibilizar la seguridad hidráulica con la integración paisajística, especialmente en los tramos abiertos de huerta y en la futura conexión con el Turia. Para los municipios afectados, el avance técnico supone el paso más concreto hasta la fecha hacia una obra reclamada durante años y considerada estratégica para evitar que las lluvias extremas vuelvan a colapsar el entorno metropolitano de l’Horta Sud.